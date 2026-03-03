桃捷解鎖機場捷運等三站　自行車族3/10起出國更方便

▲桃捷公司宣布，自3月10日起，增加開放A12機場第一航廈站等三站攜帶自行車進站搭乘。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

響應政府推動「鐵馬旅遊」政策，配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，桃捷公司今（3）日宣布，自3月10日起，增加開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站與A14a機場旅館站等三站攜帶自行車進站搭乘，旅客可於機場捷運全線22個車站攜帶自行車進出站，打造更完善自行車友善運輸環境，提升國內外旅客深度旅遊與低碳移動的便利性。

▲桃捷公司自3月10日起，增加開放A12機場第一航廈站等三站攜帶自行車進站搭乘。（圖／桃園捷運公司提供，下同）

桃捷公司指出，機場捷運的機場三個車站開放後，自行車旅客無論進行環台旅遊、輕旅行或攜車出國，皆可透過捷運實現無縫轉乘，大幅提升行程便利性。以往攜帶自行車轉乘前往機場三個車站旅客，須先完成摺疊或拆卸並妥善包裝，並以手提或肩背方式移動，且不得於航廈內牽行；如今出國旅客可直接牽行至航廈站後，再依桃園機場及航空公司規定辦理特殊行李包裝與托運。入境旅客領取特殊行李（自行車）後即可現場組裝並於桃園機場及機場捷運內直接牽行，實現「牽行免扛運」，有效減輕旅客負擔，讓攜車搭機更加省力便捷。

此外，機場捷運作為國門交通樞紐，沿線亦串聯多條自行車路線與熱門景點，包括二重環狀自行車道（A2三重站）、機捷田園景觀大道（A10山鼻站）、南崁溪水岸自行車步道（A11坑口站）及老街溪河濱自行車步道（A22老街溪站）等，結合城市景觀與自然綠意，提供多元騎乘體驗，鼓勵國內外車友規劃小旅行，深入探索桃園、新北及台北地區城市風貌與在地文化。

桃捷公司提醒，旅客攜帶自行車搭乘時，須至車站詢問處購買自行車專用車票，於車站內禁用電扶梯、並以牽行方式通行；僅限搭乘普通車，並由第一節及第四節車廂指定車門進出與停放。平日開放時段為10:00至16:00及22:00至營運結束，假日則全天開放。票價採「人車合併計費」，票價為搭乘里程票價加收50元固定費用；本專屬票種已為優惠票價，不適用其他身分別優惠或與其他優惠票種併用。若為摺疊式自行車或拆卸並妥善包裝後符合物品尺寸規範，則比照一般行李規定免費攜帶。

桃捷公司強調，後續將持續觀察實施情形並滾動檢討優化相關措施，提供更安全、便捷且友善運輸服務。相關乘車資訊及注意事項，3月10日起可至官方網站查詢：https://www.tymetro.com.tw/tymetro-new/tw/_pages/travel-guide/notice.html。