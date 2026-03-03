偽造8.8億本票！「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章...二審改判5年

▲自稱華爾街女神的陳莉婷（左），與母親胡青青（右），為奪家產鬧出不少案件。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

自封為「華爾街女神」的女子陳莉婷，夥同母親胡青青等人，以鐵鎚敲擊小姑的頭部，企圖殺害她後再載到野外棄屍，但遭識破，母女均被以「殺人未遂罪」判刑，目前仍在法院審理中。但檢調單位查出，胡青青另外還偽刻3名小姑的印章，冒名簽立總金額高達8億8千萬元的5張本票，還向法院聲請強制執行。一審將胡女判刑6年，案經上訴，高等法院3日二審改判刑5年。可上訴。

沒有金融相關證照的陳女，自學自修股市投資，並在2016年間成立達利投顧公司，開班授課，大量吸金。最後不少被害人出面提告，陳女因此遭檢方依照違反《證券投資信託及顧問法》、《期貨交易法》等罪，提起公訴。高等法院日前將陳女判刑2年2月，案件目前於最高法院審理中。

此外，陳女的父親為信義區某地主的獨子，繼承不少土地，但3名姑姑也分走不少土地。而陳女與母親不滿足，竟想謀奪小姑的財產。母女二人於2023年9月間犯案，企圖以鐵鎚攻擊小姑頭部，將她打昏後，送進地下室貨車內，載到其他地點製造假車禍。但母親在小姑門外持鐵鎚攻擊失敗，小姑大聲呼救，母親打電話叫陳女上樓，2人合力將小姑推落逃生梯。此時鄰居聽聞呼救出門，救出受傷的小姑，也撞破2人陰謀。

殺害小姑謀奪家產的部分，母女二人的一二審均遭判刑8年，但案經最高法院撤銷發回，目前仍於高等法院更為審理中。

不僅如此，檢調單位也查出，胡婦偽刻3名小姑的印章，分別簽立面額介於4千9百萬元至5億8千9百萬元不等的5張本票，並於2022年8月至10月間，持本票向台北地院聲請強制執行。法院形式審查本票，裁定其中4件准予強制執行；被執行的小姑們提起抗告、聲請停止執行，並進一步提起確認本票債權不存在之訴，最終勝訴，才讓詐財行為未能得逞。事後檢調單位追究刑責，依照「偽造有價證券罪」對胡婦提起公訴。一審將胡婦判刑6年。案件上訴第二審。

高等法院二審於3日宣判，高院仍認定胡婦有罪，但考量其中一件本票面額5億8,900萬元的執行案件，一審法院僅因面額高就判刑5年，相較於其他4件分別判刑3年8月到3年10月的刑期，高過許多。高院認為雖然該本票面額高，但並未成功執行，其犯罪手段及所生危害，與其他4件相同，沒必要特別加重刑度；因之高院撤銷此部分的刑度，予以減輕。經過重新計算後，高院二審定應執行有期徒刑5年。