驚世空姐燒死夫／趁熟睡「澆汽油逼下跪」！老公慘成火球搶救45天亡

▲前空姐燒死老公，案發當時畫面曝光。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／整理報導

台中市豐原區2021年間發生一起慘案！一名李姓前空姐趁著丈夫熟睡的時候，竟朝楊姓丈夫的身上潑汽油，並持打火機逼對方下跪道歉，最後楊男被燒成一團火球，全身80%二度灼傷，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。全案上訴至最高法院，李女被依殺人罪判刑12年定讞，另外民事部分2025年2月14日判決出爐，須賠償婆家584萬餘元。

回顧整起案發經過，李姓前空姐與小8歲的楊姓丈夫多年前透過臉書鳥類社團認識，2人一見如故，交往5個月後就火速閃婚，但婚後婆家發現李女無法生育，爆發嚴重婆媳衝突，李女先是在臉書上發文，自稱遭婆婆虐待、啃咬；婆家則是反擊，稱李女對婆婆施暴，甚至還威脅縱火燒屋等。雙方爭端不斷、對簿公堂，由於李女的行徑離譜，遭網友稱為「驚世空姐」。

李女2021年2月24日因對公婆家暴遭提告，又覺得丈夫對她謊稱已經將警局內的錄影檔案刪除，心生不滿，同年3月11日清晨5時50分，她先搭計程車到加油站，用保特瓶買了汽油之後返回住處，進到臥房內朝沒穿上衣、熟睡中的丈夫狂澆。

楊姓丈夫瞬間被驚醒，將手機開啟錄影功能放在書桌上蒐證，李女則是氣憤質問，關於公婆2人對她提告家暴一事，丈夫有沒有對她說謊，對話過程中李女數次點燃打火機，嚇得丈夫直喊，「這個（有）油氣就會燒了，妳不要不相信，這個有油氣就會燒了。」但李女冷回「I don't care」，並要求楊姓丈夫下跪道歉。

楊姓丈夫為了求自保， 從原先的跪姿起身，並拿起在地上的寶特瓶，要往李女身上潑。李女見狀對著丈夫吐出一句「沒關係」，下秒點燃手上的打火機，楊姓丈夫全身著火，並受有臉、頸部、前胸、腹部、背部、雙上肢、雙下肢及會陰燒燙傷，3度體表面積80％等傷害，屋內廚房也被火勢波及。

楊男經搶救45天後，於2021年4月25日宣告不治，至於李女自己也受有45％二度灼傷，入院治療。台中地院審理後，依照殺人罪嫌判處李女有期徒刑15年，台中高分院、更一審均維持15年徒刑，更二審2024年6月6日因李女曾持滅火器滅火，改判有期徒刑12年，全案上訴至最高院，2024年10月1日判刑12年定讞。另外，民事的部分，台中地院2025年3月14日宣判，李女應賠償公婆共584萬6281元。