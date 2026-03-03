父親過世對年　柯文哲哽咽落淚：你要原諒那些害我的人

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司纏身至今，台北地院預計26日針對京華城案進行一審宣判。柯文哲今（3日）說，在北所的那一年，爸爸快過世的那段時間一度熬不下去，也是至今心中最大的結；他哽咽說，昨天是爸爸過世對年，有很多儀式要進行，「我是跟他（爸爸）講，你要原諒那些害我的人，你要是不原諒他們，我說我很不喜歡恨人，你要是不原諒他們，我怎麼辦？」

柯文哲今接受媒體人黃光芹專訪。節目尾聲談到官司時，柯說，曾經想過自己會不會活著出來，「關在那裡，連我的律師都說這不可能這樣關押」，後來律師完全沒有信心。他直言，第一次羈押70多小時無保釋回，結果同樣的資料，換一個法官卻要關進去，而且法院都不用解釋。

柯文哲說，北檢是賭他會不會投降，會不會關到最後為了要出來就全部認罪，「結果沒想到，關我我就在裡面發呆讀書」。

黃光芹追問，有沒有熬不下去的時候？柯文哲坦言，爸爸快過世的那段時間，這是他內心最大的一個結，「我如果沒有辦法原諒民進黨，一定是這個」。

說著說著柯文哲便哽咽，他說，「啊不要講這個...」，但他仍接著說，昨天回新竹，是爸爸過世對年，牌位要放到祖宗牌位，「我是跟他講，你要原諒那些害我的人，你要是不原諒他們，我說我很不喜歡恨人，你要是不原諒他們，我怎麼辦？」

柯文哲苦笑說，他叫媽媽擲筊，但媽媽不告訴他。柯說，他知道爸爸很多事情沒辦法交代他，有做了一些安排，「這我們家的事...，我知道爸爸很多事沒有交代我」。

最後，柯文哲表示，若真的有罪，起訴書不用寫800頁；他直言，監察院有關他的卷宗5000多頁，他唸不到4分之1就跟律師說投降不念了，「這案子到最後，我心態變成要怎麼判隨便你，你叫我讀根本就是折磨我」。