網友引導下載交友App...手機資料遭竊！男被逼買點數卡痛失7萬

記者鄭逢時／金門報導

金門金沙地區近期發生一起新型態假交友詐騙案，一名王姓男子（25歲）在社群平台Threads結識網友後轉往Telegram私聊，隨後遭誘導下載不明交友軟體，個資被竊並遭威脅購買遊戲點數卡，損失近7萬元。

▲金門近期發生一起新型態假交友詐騙案，王姓男子購買遊戲點數卡損失近7萬元。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

金門縣警察局金湖分局指出，王姓男子透過Threads結識網友，對方後來邀請王男改用Telegram私下聊天，接著引導下載來源不明的交友App。王男依指示操作後，手機個人資料疑似遭竊，對方隨即以掌握隱私資訊為由恐嚇，要求前往多家超商購買遊戲點數卡，前後購買10餘張，合計損失近新臺幣7萬元。

金湖分局長黃智銘表示，詐騙手法不斷翻新，已從單純言語恐嚇轉為結合假交友、竊資與威逼購點的複合式詐騙。為防堵類似案件，分局已邀集轄內多家超商業者成立「即時通報群組」，請店員主動關懷購買大量點數卡的顧客，如發現金額異常或神情焦慮情形，立即通報警方到場協助。

警方提醒，網路交友應提高警覺，切勿點擊不明連結或下載來路不明的APK與App，若程式要求讀取通訊錄、相簿等敏感權限，更應審慎評估。遊戲點數無法用於解除分期或驗證身分，凡要求購買點數卡並拍照傳送者，幾乎可判定為詐騙。如遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以保障自身財產安全。