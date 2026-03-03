　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入里長選舉：要讓劉厝成為最有溫度的家

▲▼ 不只是助理！曾博怡宣布「換位置」戰里長，4300天精實磨練，張秀華最強女弟子出戰劉厝里！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 曾博怡(圖右)宣布「換位置」戰里長，感謝市議員張秀華(圖左)的栽培。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市西區劉厝里選情迎來溫暖新氣象！有「嘉義賈靜雯」稱號、在市議員張秀華服務處深耕12年的助理曾博怡，正式宣布投入劉厝里里長選舉。曾博怡不僅具備扎實的幕僚經驗，更是一位在劉厝生活長達20年、曾任鄰長的在地居民。她感性表示：「對長輩來說，我或許仍是新住戶；但對我而言，劉厝早已是永遠的家。」

▲▼ 不只是助理！曾博怡宣布「換位置」戰里長，4300天精實磨練，張秀華最強女弟子出戰劉厝里！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

曾博怡表示，這20年來看著劉厝成長，深知這裡的潛力與不足。劉厝里擁有指標性的228國家紀念公園、國民運動中心及四座公園綠地，條件優越。然而，她也敏銳察覺到：「資源齊全，但凝聚力不足；場地優良，卻缺乏全齡參與的活動。」曾擔任過鄰長的她，更理解居民對「即時服務」的渴望。她認為，劉厝不應只是通勤與居住的地方，更應該是一個假日有活動、平日有溫度的溫暖社區。

曾博怡帶著12年議員助理的專業背景，提出具體政見：

全齡照顧與生活節： 推動「劉厝生活節」，活化公園空間，讓228公園成為「里民的客廳」，創造長輩、中青代與孩童共享的歸屬感。

空間與場館活化： 結合國民運動中心，打造世代交流平台，讓運動場館不只是場館，而是鄰里情感的連結點。

效能革新與數位升級： 打造「數位里長辦公室」，提供一鍵通報功能。針對「路修、燈壞、環境髒亂」拍照上傳，承諾24小時內回覆進度，讓數位工具成為效率的保障。

行動服務承諾： 以過去在服務處「即時反應、立即處理」的訓練，落實到里內大小事，讓服務更有感。

▲▼ 不只是助理！曾博怡宣布「換位置」戰里長，4300天精實磨練，張秀華最強女弟子出戰劉厝里！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

曾博怡感謝前老闆張秀華議員12年來的栽培，讓她具備處理政務的格局與膽識。現在，她決定將這份專業帶回自己住了20年的家。她感性宣言：「劉厝是嘉義市重要的一塊拼圖，我希望把它拼完整。」曾博怡強調，未來若有機會為里民服務，她將以「行動」取代口號，憑藉20年的生活經驗與鄰長實務，讓劉厝成為嘉義市最活力、最有溫度的示範里。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝娜罕見開轟薛之謙！　「9年恩怨曝光」要求道歉
伊朗大規模轟炸巴林美軍基地！　聲稱「摧毀指揮總部」
快訊／新北男社區8樓墜落　警衛驚見倒血泊
快訊／最後一盤跳水！　台股終場大跌
外交部反制南韓電子入境卡　建議填寫紙本
26日宣判！柯文哲稱「放鬆心情」：判決已無公信力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

故宮南院推「地緣政治的國際萬象」特展　展現東亞秩序變遷

桃捷解鎖機場捷運等三站　自行車族3/10起出國更方便

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入里長選舉：要讓劉厝成為最有溫度的家

花蓮慶元宵！普蓮寺手做湯圓送縣府　燈會火舞演出+400秒煙火

台灣燈會今開幕　嘉義地檢署設攤位宣導反詐騙反賄選

燈會遇下雨　嘉義縣P4、P5、P7停車場今臨時封閉

被拍下的虔誠！　翁章梁連趕兩廟默禱15秒...求媽祖讓雨停一下

克服多次環評！鄉長開心命名　花蓮「七星灣大道」掛路牌通車

教室空氣看得見！　台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓奪冠　「熱蘭遮市集」成最夯歷史穿越場

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

故宮南院推「地緣政治的國際萬象」特展　展現東亞秩序變遷

桃捷解鎖機場捷運等三站　自行車族3/10起出國更方便

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入里長選舉：要讓劉厝成為最有溫度的家

花蓮慶元宵！普蓮寺手做湯圓送縣府　燈會火舞演出+400秒煙火

台灣燈會今開幕　嘉義地檢署設攤位宣導反詐騙反賄選

燈會遇下雨　嘉義縣P4、P5、P7停車場今臨時封閉

被拍下的虔誠！　翁章梁連趕兩廟默禱15秒...求媽祖讓雨停一下

克服多次環評！鄉長開心命名　花蓮「七星灣大道」掛路牌通車

教室空氣看得見！　台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓奪冠　「熱蘭遮市集」成最夯歷史穿越場

故宮南院推「地緣政治的國際萬象」特展　展現東亞秩序變遷

「凍齡美魔女」龍千玉睽違5年再見人夫男星　羞到不敢看...正宮說話了

知名美容「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

川普關鍵通話曝光！「遊說庫德族」助戰出兵伊朗　傳納坦雅胡操盤

嘉義「和興皮鞋」5/31溫暖謝幕　鄉親感嘆：這是我青春的足跡

薔薔突緊急PO文「請大家幫幫忙」！淚眼求「1神人」救火：歡迎議價

元宵節「吃湯圓要配茶」　中醫推2款茶助解膩

曾豪駒點出攻擊最大課題　李灝宇失誤不擔心、投手好球率提升

桃捷解鎖機場捷運等三站　自行車族3/10起出國更方便

神秘租客卡位「接待中心熱區」　南屯鋼構空屋每月45萬出租

【房東阿姨太狠了】違法三不曲你遇過嗎？要啥沒啥...看完血壓飆高XD

地方熱門新聞

金門東碇守備隊士官營區身亡

盧秀燕送4盞小提燈　蔣萬安笑「暗示什麼？」

吃湯圓、猜燈謎南消進社區強化防火觀念

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

桃園市政府推動食品業國際化　拓展日本市場

翁章梁連趕兩廟默禱15秒　求媽祖讓雨停一下

南投燈會至2／28累計已創2.5億商機

《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓熱蘭遮市集成最夯歷史穿越場

吳俊緯重返一分局任副分局長　續寫嘉義市一分局治安新篇章

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

大園貴文宮遶境祈福　蘇俊賓赤腳過火祈平安

元智大學攜手忠欣公司　推動TOEIC榮譽學院

克服多次環評　花蓮「七星灣大道」掛路牌通車

更多熱門

相關新聞

2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血開打

2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血開打

2026 年第六屆世界棒球經典賽（WBC）正賽即將點燃全球戰火！為了讓市民朋友共同感受國際賽事的震撼，「棒球原鄉」嘉義市政府特別規劃於3月5日至3月8日，在中正公園辦理「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，邀請全民穿上應援裝備，共同為中華隊吶喊助威。

嘉義黃花瘋音樂市集3/7浪漫開唱！

嘉義黃花瘋音樂市集3/7浪漫開唱！

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

《被害人的告白》揭詐騙真相

《被害人的告白》揭詐騙真相

嘉義東區建國二村、復興新村　土地重劃標售啟動

嘉義東區建國二村、復興新村　土地重劃標售啟動

關鍵字：

劉厝里曾博怡里長選舉嘉義市張秀華

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面