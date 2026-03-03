「嘉義賈靜雯」曾博怡投入里長選舉：要讓劉厝成為最有溫度的家

▲ 曾博怡(圖右)宣布「換位置」戰里長，感謝市議員張秀華(圖左)的栽培。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市西區劉厝里選情迎來溫暖新氣象！有「嘉義賈靜雯」稱號、在市議員張秀華服務處深耕12年的助理曾博怡，正式宣布投入劉厝里里長選舉。曾博怡不僅具備扎實的幕僚經驗，更是一位在劉厝生活長達20年、曾任鄰長的在地居民。她感性表示：「對長輩來說，我或許仍是新住戶；但對我而言，劉厝早已是永遠的家。」

曾博怡表示，這20年來看著劉厝成長，深知這裡的潛力與不足。劉厝里擁有指標性的228國家紀念公園、國民運動中心及四座公園綠地，條件優越。然而，她也敏銳察覺到：「資源齊全，但凝聚力不足；場地優良，卻缺乏全齡參與的活動。」曾擔任過鄰長的她，更理解居民對「即時服務」的渴望。她認為，劉厝不應只是通勤與居住的地方，更應該是一個假日有活動、平日有溫度的溫暖社區。

曾博怡帶著12年議員助理的專業背景，提出具體政見：

全齡照顧與生活節： 推動「劉厝生活節」，活化公園空間，讓228公園成為「里民的客廳」，創造長輩、中青代與孩童共享的歸屬感。

空間與場館活化： 結合國民運動中心，打造世代交流平台，讓運動場館不只是場館，而是鄰里情感的連結點。

效能革新與數位升級： 打造「數位里長辦公室」，提供一鍵通報功能。針對「路修、燈壞、環境髒亂」拍照上傳，承諾24小時內回覆進度，讓數位工具成為效率的保障。

行動服務承諾： 以過去在服務處「即時反應、立即處理」的訓練，落實到里內大小事，讓服務更有感。

曾博怡感謝前老闆張秀華議員12年來的栽培，讓她具備處理政務的格局與膽識。現在，她決定將這份專業帶回自己住了20年的家。她感性宣言：「劉厝是嘉義市重要的一塊拼圖，我希望把它拼完整。」曾博怡強調，未來若有機會為里民服務，她將以「行動」取代口號，憑藉20年的生活經驗與鄰長實務，讓劉厝成為嘉義市最活力、最有溫度的示範里。