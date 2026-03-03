　
地方焦點

花蓮慶元宵！普蓮寺手做湯圓送縣府　燈會火舞演出+400秒煙火

▲▼中台禪寺花蓮分院普蓮寺，結緣500份慈心手做湯圓送花蓮縣府團隊，感受到滿滿的平安與祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼中台禪寺花蓮分院普蓮寺，結緣500份慈心手做湯圓送花蓮縣府團隊，感受到滿滿的平安與祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎來農曆正月十五元宵節，也是春節後的第一個月圓之夜，象徵著團圓與新年的圓滿結束。中台禪寺花蓮分院普蓮寺，特別溫暖結緣500份慈心手做湯圓，至花蓮縣政府，讓縣府團隊感受到滿滿的平安與祝福。

「2026 花蓮太平洋燈會」將於今日晚間迎來元宵最高潮！花蓮縣政府特別規劃元宵晚會系列活動，由源自花蓮的「起源劇團」以劇場式火舞演出揭開序幕，結合光影與火焰張力，為元宵夜點燃第一波高潮。

▲▼中台禪寺花蓮分院普蓮寺，結緣500份慈心手做湯圓送花蓮縣府團隊，感受到滿滿的平安與祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外，縣府於元宵夜也將特別加碼發放888份「翻閱奇蹟」書本燈，邀請民眾提燈踩街，讓整座城市在燈火流動間更加閃耀。晚會壓軸更將抽出總價值高達10萬元的摸彩大獎，並施放長達400秒的星空煙火秀，璀璨火光點亮花蓮夜空。現場也準備300份商圈創意元宵與民眾共享，為元宵佳節增添團圓與甜蜜氛圍。

▲▼中台禪寺花蓮分院普蓮寺，結緣500份慈心手做湯圓送花蓮縣府團隊，感受到滿滿的平安與祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府誠摯邀請全國鄉親今天晚間齊聚花蓮太平洋燈會現場，在燈火、煙火與歡笑聲中，共度難忘的元宵盛會。

地點：花蓮市東大門夜市旁日出大道（F段），晚會時間：2026/03/03 (二) 18:30至20:50。

更多詳情請至:
2026花蓮太平洋燈會官方網站 https://lantern.hl.gov.tw/
花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6
花蓮旅遊小助理 https://hualien.travel/ai-service/
 

03/01 全台詐欺最新數據

2026中台灣元宵燈會今（3）日閉幕，台北市長蔣萬安2日晚間特地率領市府團隊南下台中，由台中市長盧秀燕親自接待，兩人同台為燈會造勢。由於盧秀燕出訪美國在即，外界將這場會面解讀為藍營最強姊弟聯手。盧秀燕今日受訪時笑回，「沒那麼嚴重」，強調兩人合體是為了城市行銷。

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

