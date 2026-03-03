　
嘉義「和興皮鞋」5/31溫暖謝幕　鄉親感嘆：這是我青春的足跡

▲▼ 時代的眼淚！嘉義垂楊路「和興皮鞋」無預警宣佈 5/31 熄燈！ 。（圖／翻攝自Facebook／和興皮鞋）

▲時代的眼淚！嘉義垂楊路「和興皮鞋」無預警宣佈 5/31 熄燈。（圖／翻攝自Facebook／和興皮鞋）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義人又一共同回憶即將消失！位於嘉義市垂楊路、陪伴在地人走過超過40年歲月的指標性老店「和興皮鞋」，近日正式對外發布榮休公告，宣佈將於 5月31日正式歇業。消息一出，隨即在嘉義各大社群社團引發暴動，不少在地鄉親感嘆：「這不是一間鞋店，這是我青春的足跡。」

「和興皮鞋」見證了嘉義的繁榮與變遷。老闆感性表示，這片土地讓他們從壯年做到滿頭白髮，這40多年來，無數嘉義孩子的第一雙學生鞋、社會新鮮人的第一雙護士鞋、新婚夫妻挑選的皮鞋與高跟鞋，都是在和興的陪伴下，踩出人生的一大步。

店家透過臉書表示：「雖然有萬般捨不得，但現在是時候光榮退休了。」這份「一步一腳印」累積下來的信任，是店家這輩子最大的榮耀。

為了不留遺憾，和興皮鞋在5月底正式燈滅前，發起「最後感恩回饋」活動，誠摯邀請所有老顧客、老朋友，趁著最後這段時間回店裡走走、敘敘舊。店家這句告白，「在轉身前，我們想親口對大家說一聲：這幾十年來，有你們真好。」讓無數老顧客感到鼻酸。

對於嘉義人來說，垂楊路上的「和興皮鞋」招牌早已是地標等級的存在。隨著 5月31日的臨近，不少網友紛紛表示要趕在歇業前衝一波「最後巡禮」，買的不只是鞋，更是那份熟悉的舒適與溫度。

相關新聞

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

嘉義政壇拋下震撼彈！在市議員張秀華身邊深耕長達12年、被譽為「嘉義賈靜雯」的最強幕僚曾博怡，於2月底正式宣告「畢業」。這份長達12年的助理資歷，不僅是她步入基層的墊腳石，更是她宣告投入西區「劉厝里」里長選舉的實力背書。曾博怡強調，這不是退場，而是帶著議員傳承的「服務魂」正式亮劍。

2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血開打

2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血開打

嘉義黃花瘋音樂市集3/7浪漫開唱！

嘉義黃花瘋音樂市集3/7浪漫開唱！

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

《被害人的告白》揭詐騙真相

《被害人的告白》揭詐騙真相

