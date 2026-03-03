拒遭矮化！外交部反制南韓電子入境卡標「中國台灣」　建議填寫紙本

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南韓電子入境卡自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家欄位將我國標示為「中國（台灣）」，我國外交部外交部領事事務局昨更新網站警示公告，建議國人可選擇填寫紙本入境卡入境。對此，外交部發言人蕭光偉今（3日）表示，外交部及我國駐韓國代表處仍將持續與韓方溝通，並將研議針對韓方作法採取適當對等措施。目前韓方仍採行電子入境卡及紙本入境卡併行的方式，且韓方已向我方表示目前沒有取消紙本入境卡的時間表。

外交部領事事務局昨更新網站警示公告指出，目前南韓落實電子入境卡（https://www.e-arrivalcard.go.kr/）及紙本入境卡併行，國人可以選擇填寫紙本入境卡入境。

外交部今（3日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋進行業務簡報。

針對南韓入境方式，蕭光偉說明，據外交部了解，目前韓方仍採行電子入境卡及紙本入境卡併行的方式，且韓方已向我方表示目前沒有取消紙本入境卡的時間表。外交部建議民眾選擇以填寫紙本方式入境。

蕭光偉指出，外交部及我國駐韓國代表處仍將持續與韓方溝通，並將研議針對韓方作法採取適當對等措施，期盼韓方能基於台韓民間友好關係儘速正面回應我方所請。