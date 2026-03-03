伊朗大規模轟炸巴林美軍基地！　聲稱「摧毀指揮總部」





▲ 巴林首都麥納瑪朱法爾區（Juffair）的美國空軍基地此前遭伊朗報復空襲後冒煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）3日聲稱襲擊巴林一處美國空軍基地，媒體釋出的畫面顯示一連串火箭彈射向遠處的目標並引發爆炸。美國國務院此前已下令美國公民立即離開巴林等中東14國，對於基地遭襲相關報導則尚未做出回應。

根據《衛報》，伊朗官媒IRNA發布伊朗革命衛隊聲明表示，「伊斯蘭革命衛隊宣布，海軍部隊黎明時分對位於巴林謝赫伊薩（Sheikh Isa）地區的美國空軍基地發動大規模無人機及飛彈攻擊。」

《法新社》報導，該部隊在聲明中稱已派出20架無人機、發射3枚飛彈，聲稱「摧毀基地主要指揮總部」，但未提供相關證據。

隸屬革命衛隊的《法斯通訊社》（Fars news agency）公布的影片疑似顯示一波火箭彈射向遠處目標後爆炸，宣稱無人機與飛彈破壞謝赫伊薩一座美軍指揮與參謀大樓式美軍基地，並引發燃料庫爆炸。

此前有人目睹巴林一處由美國管理的海軍基地竄出滾滾濃煙，美國對此尚未發表評論。美軍中央司令部則於當地2日聲明宣布，已摧毀革命衛隊指揮控制設施及伊朗防空能力、飛彈、無人機發射場與軍用機場，並稱「將繼續採取果敢行動，應對伊朗政權構成的緊迫威脅。」