國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗大規模轟炸巴林美軍基地！　聲稱「摧毀指揮總部」

▲▼ 巴林首都麥納瑪朱法爾區（Juffair）的美國空軍基地遭伊朗報復空襲後冒煙。（圖／路透）

▲ 巴林首都麥納瑪朱法爾區（Juffair）的美國空軍基地此前遭伊朗報復空襲後冒煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）3日聲稱襲擊巴林一處美國空軍基地，媒體釋出的畫面顯示一連串火箭彈射向遠處的目標並引發爆炸。美國國務院此前已下令美國公民立即離開巴林等中東14國，對於基地遭襲相關報導則尚未做出回應。

根據《衛報》，伊朗官媒IRNA發布伊朗革命衛隊聲明表示，「伊斯蘭革命衛隊宣布，海軍部隊黎明時分對位於巴林謝赫伊薩（Sheikh Isa）地區的美國空軍基地發動大規模無人機及飛彈攻擊。」

《法新社》報導，該部隊在聲明中稱已派出20架無人機、發射3枚飛彈，聲稱「摧毀基地主要指揮總部」，但未提供相關證據。

隸屬革命衛隊的《法斯通訊社》（Fars news agency）公布的影片疑似顯示一波火箭彈射向遠處目標後爆炸，宣稱無人機與飛彈破壞謝赫伊薩一座美軍指揮與參謀大樓式美軍基地，並引發燃料庫爆炸。

此前有人目睹巴林一處由美國管理的海軍基地竄出滾滾濃煙，美國對此尚未發表評論。美軍中央司令部則於當地2日聲明宣布，已摧毀革命衛隊指揮控制設施及伊朗防空能力、飛彈、無人機發射場與軍用機場，並稱「將繼續採取果敢行動，應對伊朗政權構成的緊迫威脅。」

03/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

伊朗大規模轟炸巴林美軍基地！　聲稱「摧毀指揮總部」
26日宣判！柯文哲稱「放鬆心情」：判決已無公信力

《追殺比爾》名導昆汀遭傳「死於飛彈襲擊」　火速闢謠

美國、以色列聯手襲擊伊朗，中東緊張情勢急速升溫，同時網路上也充斥各種假消息。社群平台X有貼文聲稱《追殺比爾》的美國名導昆汀塔倫提諾在飛彈襲擊下身亡，不過消息人士火速透過美國媒體闢謠「假的！」並強調導演與家人平安無事。

中東戰火升溫！外交部助2國人離境以色列

中伊外長通電　阿奇拉：美方踩踏紅線！別無選擇全力自衛

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

德國考慮加入「與伊朗的戰爭」

