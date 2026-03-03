台灣燈會今開幕　嘉義地檢署設攤位宣導反詐騙反賄選

▲點亮司法之光！嘉義地檢署進駐臺灣燈會 趣味互動強打「反詐反賄」 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年度宗教與觀光盛事「臺灣燈會」於今（3）日在嘉義盛大開幕，萬盞華燈交織成璀璨美景，象徵著希望與祈福。儘管開幕當日天公不作美，雨勢帶來些許濕冷，仍擋不住全台民眾前來賞燈的熱情。為守護民眾財產安全並維護清廉選風，嘉義地方檢察署特別配合開幕典禮，於展區內設立法律宣導攤位，由檢察署人員走入群眾，透過趣味互動與民同樂，將「反詐騙」與「反賄選」的正義火種，傳遞至每位遊客心中。

隨著數位詐騙手法日新月異，嘉義地檢署針對近期猖獗的假投資、假檢警及網路購物等詐騙手法，進行精準預防宣導。活動現場特別設置了「擲骰子答題」遊戲，透過簡單易懂的互動，分享防詐守則。地檢署提醒民眾，在沉浸於燈會美景、興奮拍照打卡之餘，對於手機接收到的不明簡訊或中獎連結務必保持警覺，切勿因一時好奇點擊，以免在歡慶佳節時，讓詐騙集團有機可乘，守住辛苦工作的血汗錢。

除防範詐騙，地檢署也再次強調清廉選舉對國家基石的重要性。活動現場公開宣導檢舉賄選的正確管道及優厚獎金資訊，呼籲國人秉持「不買票、不賣票」的堅定原則。地檢署表示，明亮的燈籠能照破黑夜，唯有透明、公正的選舉環境，才能選賢與能，讓家鄉的發展充滿希望與競爭力。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙於現場表示：「燈會代表著希望與光明，我們希望透過這次的設攤活動，讓法律不再只是法條中冰冷的文字，而是能隨時保護民眾權益的『暖光』。民眾若遇到疑似賄選或詐騙情事，請勇於撥打檢舉專線，與檢方一同守護美麗的嘉義。」

嘉義地檢署最後呼籲，若發現任何賄選情事，請撥打檢舉專線 0800-024-099#4；若懷疑遇到詐騙，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線。司法與民同行，讓我們共同守護乾淨家園。