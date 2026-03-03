北院26日宣判京華城案！柯文哲稱「放鬆心情」　直言判決已無公信力

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

台北地方法院預計3月26日針對京華城案進行一審宣判，對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（3日）說，「放鬆心情就好」，現在的問題是，在這一刻沒有人對司法有信心，法官都在裁定書寫「尊重審級」，代表就是上面的意思，這是國家危機，司法的動作、判決已經沒有社會公信力。

柯文哲今接受媒體人黃光芹專訪時，被問到怎麼看待26日？柯表示，「放鬆心情就好」，這就是一個問題，在這一刻真的沒有人對司法有信心。

柯文哲說，那時候被延長羈押，一開始法官說交保、檢察官要抗告，第三次法官直接在裁定書寫「尊重審級制度」。他表示，當時看到那句話就知道意思，「他意思是你不要怪我，是上面的意思」，法官不是獨立判決嗎？怎麼會在裁定書那樣寫。

柯文哲直言，這就是問題，檢察官求刑28年6個月，如果這樣，他應該都不敢出門，怎麼會到外面去還有一大堆人搶著跟他照相？這是國家危機，司法的動作、判決已經沒有社會公信力。

「會令人悲傷的地方是，絕大多數司法人員還是兢兢業業認真做事，真的是為了幾個老鼠屎一鍋湯報銷掉。」柯文哲說，台北地檢處130多個檢察官，真的像林俊言那樣的沒有幾個，大部分法官、檢察官還是很正常，就因為這幾個人把系統搞垮掉，這才是令人悲哀的地方。

另外，柯文哲還提到，其實如果真的要追究，那段時間那些名嘴在媒體上講的話，真的一個一個名嘴問，當年講這些話，什麼冷錢包、丟化糞池，當時講這些話的證據呢？一個一個查，就是潑糞，事情過了每個都裝沒事，然後說要往前看。