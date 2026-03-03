川普關鍵通話曝光！「遊說庫德族」助戰出兵伊朗　傳納坦雅胡操盤

▲以色列總理納坦雅胡在白宮會晤川普時，曾說服由庫德族戰士加入對抗伊朗的戰局。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普1日與伊拉克庫德族兩大派系領袖通話，討論美國與以色列近期對伊朗的空襲行動及可能的後續發展。3名知情人士透露，此舉可能意在說服庫德族派遣地面部隊加入戰事，為美以空襲提供關鍵地面支援。庫德族在伊朗、伊拉克邊境掌握數千兵力，並控制多處戰略要地，其作戰經驗相當豐富。

根據美媒《Axios》，川普此次通話對象包括伊拉克庫德族兩大派系領袖巴薩尼（Masoud Barzani）、塔拉巴尼（Bafel Talabani），通話時間在2月28日美以空襲伊朗隔天。另一名消息人士指出，此次通話是以色列總理納坦雅胡長期幕後遊說的結果。

納坦雅胡過去數十年來，與敘利亞、伊拉克及伊朗庫德族維持密切安全、軍事與情報合作，並積極鼓動川普對伊朗採取強硬行動。

知情官員透露，「普遍看法是庫德族會跳出來……會揭竿而起，尤其是納坦雅胡認為如此。」

納坦雅胡曾在白宮會面時提出讓庫德族出面協助美以對伊朗的行動，他甚至計畫細分庫德族各派系的動員可能性，試圖預測戰場上能出現的兵力與局勢。白宮發言人萊維特則僅表示，川普近期與多位地區盟友與夥伴保持聯繫，但拒絕透露通話細節。

據悉，庫德族長期以來被視為中東最大的無國界少數族群，其祖籍地橫跨土耳其東南部、敘利亞北部、伊拉克北部與伊朗西北部。庫德族掌控伊拉克北部自治區，由2003年美國入侵推翻海珊（Saddam Hussein）政權後成立。庫德族戰士「佩什梅格」（Peshmerga，意為「面對死亡者」）具備數十年作戰經驗，曾在伊拉克戰場及對抗敘利亞ISIS武裝中表現卓越。

報導指出，一旦庫德族地面部隊投入行動，將為美以空襲提供重要的戰場支援，類似2001年美國在阿富汗戰爭中利用空中火力掩護少數民族武裝推翻塔利班的策略。

然而，庫德族與土耳其長期敵對，而土耳其是美國及北約盟國，這增加了戰略不確定性。此外，庫德族歷史上曾遭西方「過河拆橋」，對外國承諾保持謹慎。美國決策者認為，雖然納坦雅胡可能高估庫德族出兵意願，但其參戰潛力仍不容忽視。