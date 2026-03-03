解放軍預備役「常態化」有效證件曝　從後備力量躍升「重要組成」

▲大陸九三閱兵「預備役部隊」方隊。（圖／翻攝央視軍事）

記者魏有德／綜合報導

經中共中央軍委批准，自3月1日起，解放軍全軍開始製發並啟用《中國人民解放軍預備役人員證》，作為預備役人員身份的有效證件。隨新證啟用，預備役部隊已由過去的「後備力量」轉變為解放軍的重要組成部分。

▲解放軍預備役官士兵正式證件。（圖／翻攝央視軍事）

《央視軍事》報導，《預備役人員證》採用本芯證件式樣，具較高防偽性與辨識度，證件號碼為系統生成的唯一身份號碼。該證件發給《中華人民共和國預備役人員法》施行後，依法在中國人民解放軍服預備役的預備役軍官、預備役軍士與預備役兵。

大陸國防大學聯合作戰學院教授張耀奎表示，預備役部隊由黨中央與中央軍委集中統一領導，是現役部隊的有效補充，不再僅屬後備性質，同時，預備役人員具有「亦兵亦民」雙重身分，平時在各行各業工作，戰時或國家需要時須履行軍人職責。

▲解放軍預備役部隊臂章。（圖／翻攝央視軍事）

在待遇方面，預備役人員可享有專屬標誌服飾及多項津貼補助，包括服役津貼、任務津貼與相關補貼，其中，服役津貼包含按月發放的基本津貼，以及依年度考核結果發放的一次性增發津貼。來自地方機關、企事業單位的預備役人員，其原有工資、獎金、福利與保險待遇須由原單位保持不變。

成為預備役人員須符合政治條件、年齡與體格標準等要求。大陸軍事專家表示，年齡原則上須低於法律規定各銜級服預備役最高年齡4歲以上，備戰急需或特殊崗位可適度放寬，還須通過政治考核與體檢，並具備相應專業技能或管理能力。

依大陸相關法律規定，預備役部隊戰時將依國家動員令轉為現役，接獲徵召通知後，預備役人員須在規定時間內報到，完成收攏集結與臨戰訓練，隨後按規定轉服現役、改授軍銜並履行作戰任務。