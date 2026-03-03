中常駐聯合國代表：強烈譴責一切把兒童作為攻擊目標的行為

▲大陸駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

中國常駐聯合國代表傅聰昨2日在安理會「衝突中的兒童、技術和教育」公開會上發言，呼籲國際社會共同努力緩解衝突地區兒童受教育難題，「強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為，敦促衝突方履行國際人道法義務，保護兒童免受戰火侵襲，守住人類最起碼的良知底線。」

綜合陸媒報導，聯合國負責政治事務的副秘書長迪卡洛在通報中指出，全球每五名兒童中就有一人生活在衝突地區或正在逃離衝突，總數達4.73億人。在美以對伊朗發動的軍事打擊中，伊朗南部一小學遭襲，死亡人數已經升至165人。

傅聰說，兒童是武裝衝突中最易受傷害、最需被保護的群體。當前，全球各地衝突此起彼伏，兒童受侵害事件呈連年增長態勢，中方對此深感擔憂。襲擊學校是聯合國認定的六大嚴重侵害兒童行為之一，應予嚴厲譴責和堅決抵制。

傅聰指出，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為，敦促衝突方履行國際人道法義務，保護兒童免受戰火侵襲，守住人類最起碼的良知底線。國際社會要加大對傷害兒童、損毀學校等事件的調查和追責力度，共同制止更多暴行。

傅聰強調，中方呼籲衝突各方以廣大民眾的利益和福祉為重，盡快停火止戰止暴，通過對話協商化解矛盾分歧。安理會要承擔起維護國際和平與安全的首要責任，堅持政治解決熱點問題，加強衝突斡旋調解。加薩衝突給一整代巴勒斯坦兒童蒙上至暗陰影，以色列必須全面遵守停火協議，徹底解除人道准入限制，結束加沙兒童苦難。

傅聰表示，國際社會應加強教育領域合作，幫助衝突當事國完善教育基礎設施，加大教育資源投入，培訓優質師資力量，搭建完整教學體系，提升教育包容性和可及性。中方支持聯合國人道和發展機構密切協調配合，加快落實兒童和教育領域可持續發展議程，通過發展切實促進和保護兒童權益。

傅聰指出，通過技術手段可以突破傳統課堂的時空邊界，讓知識「觸手可及」，為衝突中兒童教育提供顯著賦能。同時，要堅持人道、中立原則，避免將技術政治化、武器化。

傅聰說，作為世界上兒童人口數量最多的國家之一，中國高度重視人工智能等新技術在促進兒童教育、保護兒童權利方面的重要作用。中國將繼續同國際社會共同努力，用愛心撫平傷痛，用技術賦能教育，全力不讓一個孩子掉隊。