社會 社會焦點 保障人權

盯上色色直播主狂截圖騷擾　付費粉絲「不會再傷害你」被判刑

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲台中一名成人直播主被粉絲不斷傳訊騷擾1年多，提告勝訴。（示意圖／CFP）

記者許權毅／台中報導

台中一名成人付費直播主被粉絲盯上，不斷傳訊、截圖直播畫面給女子，被女子封鎖後，又換帳號傳訊稱「不會把你色情直播當貼文發了，不會再傷害你！」時間長達1年半。女子受不了騷擾提告，法院認為男子行為屬於反覆持續跟蹤騷擾，判2月徒刑。

檢方起訴指出，A男是直播主B女粉絲，自從2023年12月開始追蹤B女Instagram帳號，直到2025年3、4月間，不定時傳送文字，持續騷擾B女，導致B女心生畏怖，日常生活受到影響，經B女將A男帳號封鎖後，A男又更換帳號不斷傳訊騷擾。

B女提告A男強制、恐嚇、妨害秘密、個資法等。A男則否認犯行，堅稱只有截圖，沒有錄影，況且直播畫面都是公開，強調是傳訊只是要回覆B女所說的話。

B女認為，A男多次傳送「我不想再做更過分的事」、「我也不想再傷害你」、「我不會把你色情直播之片段當成貼文發」等語，又因為直播是付費才能進入，非公開活動。但檢方認為，A男所說內容未達恐嚇，直播雖是付費才可觀看，但僅是觀看條件，仍屬公開性質，最終僅以《跟蹤騷擾防制法》起訴。

中院審酌，A男行為確實構成跟蹤騷擾罪，行為影響B女日常生活與社會活動，考量未能坦承犯行，也沒有跟告訴人成立調解，判2月徒刑，可易科罰金。

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

盯上色色直播主狂截圖騷擾　付費粉絲「不會再傷害你」被判刑

