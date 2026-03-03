民進黨無人戰蔣萬安？　趙少康：卓榮泰、鄭麗君都讓台北人不滿

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市長人選未定，帶領團隊談判關稅有功的行政院副院長鄭麗君，以及空戰聲量極強的立委王世堅都被點名是潛在人選。前中廣董事長趙少康今（3日）陪同國民黨南港、內湖議員擬參選人陳冠安赴成德市場懇託，被問到民進黨將派誰出戰台北市長？趙少康回應，不管誰要對戰蔣萬安都很困難，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都讓台北市民不滿。

趙少康今天陪同陳冠安前往掃市場時強調，南港區是他第一次參選的選區，對於南港相當有感情，而他與陳冠安在反大罷免期間就建立革命情感，因此前來陪同掃街，且更肯定陳冠安能力極強，連當立委都可以。

至於民進黨台北市長人選難產，可能派誰出戰？趙少康說，民進黨過去即便面對選情困難區、即便當選機率不大，依然會奮勇向前，努力拚翻盤，展現革命精神，但現在已沒有當年不計個人成敗的精神，台北是重要的首善之都，大家應該奮勇向前。

趙少康分析，若民進黨由卓榮泰以行政院長之姿戰北市，但選不上的風險很大，代表首都市民不滿意總統賴清德、卓榮泰施政，首都市民對民進黨執政是很不滿的，其次還有傳出由行政院副院長鄭麗君出馬？不過鄭麗君在台美談判關稅遭打臉，因此民進黨恐怕根本派不出來，不管派誰對戰台北市長蔣萬安都很困難，不能每次縣市長選舉都靠中南部的票來翻盤，太不均衡了。