　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨無人戰蔣萬安？　趙少康：卓榮泰、鄭麗君都讓台北人不滿

▲▼趙少康說明接受中評委證書相關 。（圖／記者黃克翔攝）

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市長人選未定，帶領團隊談判關稅有功的行政院副院長鄭麗君，以及空戰聲量極強的立委王世堅都被點名是潛在人選。前中廣董事長趙少康今（3日）陪同國民黨南港、內湖議員擬參選人陳冠安赴成德市場懇託，被問到民進黨將派誰出戰台北市長？趙少康回應，不管誰要對戰蔣萬安都很困難，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都讓台北市民不滿。

趙少康今天陪同陳冠安前往掃市場時強調，南港區是他第一次參選的選區，對於南港相當有感情，而他與陳冠安在反大罷免期間就建立革命情感，因此前來陪同掃街，且更肯定陳冠安能力極強，連當立委都可以。

至於民進黨台北市長人選難產，可能派誰出戰？趙少康說，民進黨過去即便面對選情困難區、即便當選機率不大，依然會奮勇向前，努力拚翻盤，展現革命精神，但現在已沒有當年不計個人成敗的精神，台北是重要的首善之都，大家應該奮勇向前。

趙少康分析，若民進黨由卓榮泰以行政院長之姿戰北市，但選不上的風險很大，代表首都市民不滿意總統賴清德、卓榮泰施政，首都市民對民進黨執政是很不滿的，其次還有傳出由行政院副院長鄭麗君出馬？不過鄭麗君在台美談判關稅遭打臉，因此民進黨恐怕根本派不出來，不管派誰對戰台北市長蔣萬安都很困難，不能每次縣市長選舉都靠中南部的票來翻盤，太不均衡了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝娜罕見開轟薛之謙！　「9年恩怨曝光」要求道歉
伊朗大規模轟炸巴林美軍基地！　聲稱「摧毀指揮總部」
快訊／新北男社區8樓墜落　警衛驚見倒血泊
快訊／最後一盤跳水！　台股終場大跌
外交部反制南韓電子入境卡　建議填寫紙本
26日宣判！柯文哲稱「放鬆心情」：判決已無公信力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

父親過世對年　柯文哲哽咽落淚：你要原諒那些害我的人

拒遭矮化！外交部反制南韓電子入境卡標「中國台灣」　建議填寫紙本

北院26日宣判京華城案！柯文哲稱「放鬆心情」　直言判決已無公信力

綠議員參選人被爆詐保　王浩宇嗆：沒道歉將花10萬把判決書派報整區

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

民進黨無人戰蔣萬安？　趙少康：卓榮泰、鄭麗君都讓台北人不滿

中東戰火升溫！美籲速離14國　外交部：正評估調整約旦、埃及旅遊警示

「鄭習會」北京要承諾不武才成功　趙少康：若無鄭麗文不如不去

民進黨高雄11選區議員初選民調出爐　2屆副議長再度落馬

美伊開戰引能源憂慮　龔明鑫：若拖到4月全面煤電是最後手段

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

父親過世對年　柯文哲哽咽落淚：你要原諒那些害我的人

拒遭矮化！外交部反制南韓電子入境卡標「中國台灣」　建議填寫紙本

北院26日宣判京華城案！柯文哲稱「放鬆心情」　直言判決已無公信力

綠議員參選人被爆詐保　王浩宇嗆：沒道歉將花10萬把判決書派報整區

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

民進黨無人戰蔣萬安？　趙少康：卓榮泰、鄭麗君都讓台北人不滿

中東戰火升溫！美籲速離14國　外交部：正評估調整約旦、埃及旅遊警示

「鄭習會」北京要承諾不武才成功　趙少康：若無鄭麗文不如不去

民進黨高雄11選區議員初選民調出爐　2屆副議長再度落馬

美伊開戰引能源憂慮　龔明鑫：若拖到4月全面煤電是最後手段

川普關鍵通話曝光！「遊說庫德族」助戰出兵伊朗　傳納坦雅胡操盤

嘉義「和興皮鞋」5/31溫暖謝幕　鄉親感嘆：這是我青春的足跡

薔薔突緊急PO文「請大家幫幫忙」！淚眼求「1神人」救火：歡迎議價

元宵節「吃湯圓要配茶」　中醫推2款茶助解膩

曾豪駒點出攻擊最大課題　李灝宇失誤不擔心、投手好球率提升

桃捷解鎖機場捷運等三站　自行車族3/10起出國更方便

神秘租客卡位「接待中心熱區」　南屯鋼構空屋每月45萬出租

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入里長選舉：要讓劉厝成為最有溫度的家

拉亞漢堡「靜岡抹茶生甜甜圈」限時3周上市　外送也吃得到

挨韓國隊金倒永3分砲重擊　片山樂生1.2局失5分：深刻反省

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

政治熱門新聞

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇否認婚外情：婚姻去年2月已解除　這不是一件快樂的事情

配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

美伊開戰引能源憂慮　龔明鑫：若拖到4月全面煤電是最後手段

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

拒遭矮化！外交部反制南韓電子入境卡標「中國台灣」　建議填寫紙本

LIVE／被控偷情E級名媛「奪人小三」　王定宇親上火線說明

稱鄭習會一定加分　蕭旭岑：習近平很重要

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

民進黨台北市「扶君計畫」曝光！　賈永婕是潛在人選

更多熱門

相關新聞

趙少康：鄭習會共識要達北京不武才成功

趙少康：鄭習會共識要達北京不武才成功

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，並嗆民進黨賣「亡國感」賣出反感，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）也強調，如果舉行「鄭習會」，對台灣民眾當然是好事！而且肯定能為國民黨今年選舉加分。前中廣前董事長趙少康則說，希望鄭習會能要到北京承諾「台灣放棄台獨、就不打」等利台條件，那鄭麗文就成功了，反之不如不去。

北市議會藍營「股王」愛買鴻海、雲豹　吳志剛投資失利背債4.6億

北市議會藍營「股王」愛買鴻海、雲豹　吳志剛投資失利背債4.6億

王定宇遭爆「奪人小三」　粉專酸：搶了你的女人還想服務你的靈魂

王定宇遭爆「奪人小三」　粉專酸：搶了你的女人還想服務你的靈魂

「金門需要了解民瘼的領導者」　陳玉珍明將獲國民黨提名參選縣長

「金門需要了解民瘼的領導者」　陳玉珍明將獲國民黨提名參選縣長

政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

關鍵字：

國民黨趙少康民進黨台北蔣萬安2026鄭麗君卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面