生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈

▲▼愛爾麗集團2023年至刑事局致贈獎金，執行長劉怡萱。（圖／刑事局）

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／刑事局）

記者周亭瑋／綜合報導

立委王定宇今（3）日遭週刊踢爆疑似「奪人小三」，與愛爾麗集團執行長劉怡萱共築愛巢，引發政壇譁然。隨著風波擴大，不僅女方驚人的「億元豪宅」情史曝光，連大學同學都跳出來認證其魅力，直言被她盯上的人「任誰都會暈」。

「走過去會回頭看」　大學同學認證：被她盯上都會暈

知名粉專「一級嘴砲技術士」今日發文透露，劉怡萱其實是他的大學同學，「我不會指責王定宇什麼，我很清楚我這位同學的本領，被她盯上的，任誰都會暈。」

他回憶道，劉怡萱在大學時期外貌就極其出色，「是你走過去會回頭看一眼的那種」、「我說啊，只要你睪固酮濃度正常的，你無法對她說NO」。

▲劉怡萱。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲劉怡萱有「台南一枝花」的封號。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

「台南一枝花」社交手腕高　獲贈億元豪宅＋每月80萬卡費

現年43歲的劉怡萱出身台南，身高163公分，畢業於文化大學體育系。外型亮眼的她，擁有「台南一枝花」美名，且早在23歲時就曾與網球教授傳出戀情。

據週刊報導，劉怡萱社交手腕高明，曾與愛爾麗集團董事長常如山有過一段地下情，男方對她極致寵愛，不僅大手筆贈送台北、台南總價近億元的3間豪宅，連名車、珠寶及每月高達10萬至80萬元的信用卡費，也全由常如山買單。

王定宇現身豪宅引爆綠帽疑雲　常如山怒揭移情別戀

然而，這場豪門寵愛卻因王定宇的出現而變調。常如山意外發現，王定宇的座車頻繁出現在他與劉怡萱約會的地點，驚覺自己出錢購買的豪宅竟被王定宇「侵門踏戶」。

對此，網友們紛紛回應，「這女的真的厲害」、「這同學認證太強，看來真的是頂級高手」、「很好奇有何過人之處，可以玩得這麼開」、「有那麼厲害？我不信，叫她來盯我看看」、「這個連租金都免了，更進化了」、「原來王定宇不租8000元的房了，改住億元豪宅」、「老同學出來說話最有公信力」。

▲▼民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲王定宇今召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

王定宇駁斥出軌指控：去年已離婚、單身互動正常

面對出軌的指控，王定宇稍早受訪時態度堅定，重申自己與妻子已於去年完成離婚協議。他強調，目前自己是單身狀態，與劉怡萱的互動並未違反法律，也沒有傷害他人，大家都是成年人應對自己負責。

不過，對於家人因公眾人物身分受累，王定宇表示深深歉意，同時也特別感謝前妻目前仍留在服務處協助公務。

►43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
►王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」
►「舌舔驗車瘋傳」基隆警局急抓內鬼！議員霸氣認了：就是我

▼王定宇情史。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲▼王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

03/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台股急挫千點！　法人分析
情勢持續惡化！外交部：約旦、埃及旅遊警示上調「橙色」
「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈
迪麗熱巴受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵
快訊／王定宇緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了
韓國隊3全壘打　金倒永連2天開轟！8比5擊敗歐力士

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

今挑戰冷氣團！　下波估更強

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

存摺不補登會怎麼樣？　網曝1功用超重要

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

快訊／傳王定宇跟名媛傳緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了　

快訊／傳王定宇跟名媛傳緋聞惹怒徐國勇　民進黨回應了　

綠委王定宇今（3日）遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。稍早有媒體報導，秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。據《ETtoday新聞雲》記者了解，徐國勇得知此事後確實相當無奈也有動氣，對於記者致電詢問，徐僅表達，這一題，「我暫時沒有回應」。至於民進黨則表示，相關事件當事人都有所說明，呼籲從政同志，言行都需用更高標準自我規範。

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

王定宇遭爆「奪人小三」　粉專酸：搶了你的女人還想服務你的靈魂

王定宇遭爆「奪人小三」　粉專酸：搶了你的女人還想服務你的靈魂

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

關鍵字：

王定宇劉怡萱豪宅風波政壇醜聞離婚

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

