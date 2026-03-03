「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學認證：被她盯上的都會暈

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／刑事局）

記者周亭瑋／綜合報導

立委王定宇今（3）日遭週刊踢爆疑似「奪人小三」，與愛爾麗集團執行長劉怡萱共築愛巢，引發政壇譁然。隨著風波擴大，不僅女方驚人的「億元豪宅」情史曝光，連大學同學都跳出來認證其魅力，直言被她盯上的人「任誰都會暈」。

「走過去會回頭看」 大學同學認證：被她盯上都會暈

知名粉專「一級嘴砲技術士」今日發文透露，劉怡萱其實是他的大學同學，「我不會指責王定宇什麼，我很清楚我這位同學的本領，被她盯上的，任誰都會暈。」

他回憶道，劉怡萱在大學時期外貌就極其出色，「是你走過去會回頭看一眼的那種」、「我說啊，只要你睪固酮濃度正常的，你無法對她說NO」。

▲劉怡萱有「台南一枝花」的封號。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

「台南一枝花」社交手腕高 獲贈億元豪宅＋每月80萬卡費

現年43歲的劉怡萱出身台南，身高163公分，畢業於文化大學體育系。外型亮眼的她，擁有「台南一枝花」美名，且早在23歲時就曾與網球教授傳出戀情。

據週刊報導，劉怡萱社交手腕高明，曾與愛爾麗集團董事長常如山有過一段地下情，男方對她極致寵愛，不僅大手筆贈送台北、台南總價近億元的3間豪宅，連名車、珠寶及每月高達10萬至80萬元的信用卡費，也全由常如山買單。

王定宇現身豪宅引爆綠帽疑雲 常如山怒揭移情別戀

然而，這場豪門寵愛卻因王定宇的出現而變調。常如山意外發現，王定宇的座車頻繁出現在他與劉怡萱約會的地點，驚覺自己出錢購買的豪宅竟被王定宇「侵門踏戶」。

對此，網友們紛紛回應，「這女的真的厲害」、「這同學認證太強，看來真的是頂級高手」、「很好奇有何過人之處，可以玩得這麼開」、「有那麼厲害？我不信，叫她來盯我看看」、「這個連租金都免了，更進化了」、「原來王定宇不租8000元的房了，改住億元豪宅」、「老同學出來說話最有公信力」。

▲王定宇今召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

王定宇駁斥出軌指控：去年已離婚、單身互動正常

面對出軌的指控，王定宇稍早受訪時態度堅定，重申自己與妻子已於去年完成離婚協議。他強調，目前自己是單身狀態，與劉怡萱的互動並未違反法律，也沒有傷害他人，大家都是成年人應對自己負責。

不過，對於家人因公眾人物身分受累，王定宇表示深深歉意，同時也特別感謝前妻目前仍留在服務處協助公務。

