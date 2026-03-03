八卦山隧道驚魂！白車頭燈著火一路開　目擊者猛按喇叭狂喊

記者高堂堯／南投報導

廖姓男子3日上午駕駛自小客車行經八卦山隧道時，右前車頭燈不明原因起火燃燒，他一度渾然不覺、開著著火的車子一路向前，所幸經其他用路人提醒、趕緊停車自行滅火，現場無人受傷，化解一場虛驚。

▲台76線西向31.9公里(八卦山隧道)稍早發生火燒車。（圖／記者高堂堯翻攝）

目擊網友稍早在社群平台PO出相關畫面，只見一輛白色福斯轎車在隧道疾駛時，左前頭燈與保險桿接縫處不斷冒出明顯的熊熊火光，火勢隨著車輛行進持續燃燒，火星不斷的噴發；該名駕駛似乎並未察覺車頭已經起火，仍舊持續往前行駛，情況相當危急，急得他車駕駛猛按喇叭、大聲呼喊：「大哥！車著火了！」所幸隧道內每隔50公尺有消防栓，白車駕駛察覺後立即停車、滅火搶救。

▲▼男子於八卦山隧道內火燒車一度渾然不覺，經他車提醒才緊急停車滅火。（圖／網友akatsuk_cc提供）

國道警局第七大隊指出，經了解為55歲廖男於9時4分，開車經台76線朝西往南投縣方向行駛，於31.9公里處出現火燒車情形，火勢由廖男自行拉取消防水栓於9時8分撲滅，現場於9時18分排除，恢復全線通車，確切起火原因尚待南投縣消防局鑑定研判。

國道七隊呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況(油、水、煞車、輪胎、燈光等)，避免車輛發生故障，以維護自身及他人的行車安全。