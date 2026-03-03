中東戰火升溫！美籲速離14國　外交部：正評估調整約旦、埃及旅遊警示

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中東地區軍事緊張情勢升高，美國國務院緊急發布緊急旅遊警示，敦促位於中東地區十多個國家的美國公民「立即撤離」。由於我國尚未調整約旦與埃及的旅遊警示燈號，外交部發言人蕭光偉今（3日）表示，持續密切關注當地情勢，並與旅居當地的國人僑胞保持聯繫，同時也正持續就埃及與約旦旅遊警示燈號調整評估中。針對中東當地情勢的相關調整與決定，外交部都會立即對外公告，各相關駐外館處也會隨時提供國人必要的協助。

外交部今（3日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋進行業務簡報。

媒體關切，伊朗如果發生政權更迭，是否會讓世界更安全？外交部是否支持美國對伊朗的攻擊？蕭光偉回應，台灣作為國際民主社會的一員，「我們支持國際社會協助伊朗人民追求自由、民主的努力」，希望伊朗人民也能早日享有自由、民主與人權，外交部並譴責伊朗在近期所採取無差別軍事攻擊。

針對中東當地情勢，由於目前多國領空關閉，台灣如何具體確保還在中東地區的國人安全？重啟空域時是否會協助國人撤離？蕭光偉以昨日我國在中東相關駐外館處協助國人為例說明，由於伊朗近期大規模採取報復攻擊行動，導致中東地區多國受到波及，並且關閉空域。

蕭光偉指出，在此情況下，我國駐以色列代表處在3月2日協助2名滯留於以色列，並有意離境的國人搭乘專車，經由以國，以及約旦中部陸路邊關抵達約旦，接著由我國駐約旦代表處接續提供後續前往第三國，或等候情勢和緩後，再返回以國的相關協助，目前我國在當地駐外館處將持續提供國人相關必要協助。

外交部提醒，目前中東地區如阿拉伯聯合大公國及卡達等多國領空關閉，滯留在當地的國人務必提高警覺並耐心等待空域重啟，同時遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我駐外館處聯繫，以便於相關駐處得以適時提供後續協助。

國人如果在以色列、伊朗及中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請即撥打以下專線，我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762；國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇危難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇危難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

▲中東地區調整旅遊警示燈號國家／地區。（圖／外交部提供）

此外，美國國務院今發布緊急旅遊警示，敦促位於中東地區十多個國家的美國公民「立即撤離」。納入警告名單的包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列與巴勒斯坦自治區、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合大公國以及葉門。

針對我國目前尚未針對約旦與埃及調整旅遊警示燈號，仍是黃色，蕭光偉表示，外交部已注及美國國務院針對14個中東地區的國家發布警示並籲請美國公民儘速離境。目前持續密切關注當地情勢，並與旅居當地的國人僑胞保持聯繫，同時也正持續就埃及與約旦旅遊警示燈號調整評估中。

蕭光偉指出，針對中東當地情勢的相關調整與決定，外交部都會立即對外公告，適時提供國人參考，各相關駐外館處也會隨時提供國人必要的協助。