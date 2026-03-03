「鄭習會」北京要承諾不武才成功　趙少康：若無鄭麗文不如不去

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，並嗆民進黨賣「亡國感」賣出反感，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）也強調，如果舉行「鄭習會」，對台灣民眾當然是好事！而且肯定能為國民黨今年選舉加分。前中廣前董事長趙少康則說，希望鄭習會能要到北京承諾「台灣放棄台獨、就不打」等利台條件，那鄭麗文就成功了，反之不如不去。

趙少康今陪國民黨南港、內湖議員擬參選人陳冠安掃街，被問到民進黨台北市長參選人難產，趙少康說，現在的民進黨和過去奮勇向前很不一樣，以前選的時候，就算選舉很困難，都還是奮勇向前，這次拿五趴，下次拿十趴，搞不好下下次就能翻盤了！但現在都想當官，自認選舉當選機率不大，很難看，不知道怎麼回事？民進黨已經沒有革命奮鬥精神。

至於鄭麗文心心念念赴陸參加鄭習會，卻引發藍營基層憂慮，擔心被貼上親共標籤，趙少康則說，從台灣的角度，兩岸多溝通、化解疑慮當然好，「鄭習會」重點在能為台灣要到什麼有利條件，對岸要讓台灣什麼？台灣人才能滿意？他呼籲北京放棄武力，如果「鄭習會」要到北京方面承諾若台灣放棄台獨就不打，那鄭麗文就成功了，中共願意讓步就贏了，反之沒有爭到有利台灣的條件，不如不去！