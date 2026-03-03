餐廳門太重！她好心幫小孩壓住...見「媽媽1舉動」傻眼：不是義務

▲原PO和老公到餐廳吃飯。（示意圖／取自Unsplash）

一名女網友日前與丈夫前往竹北餐廳用餐，進門時，因大門較重，所以她好心幫後方一對夫妻的孩子扶住門，以免撞到，不料孩子的媽媽竟一聲不吭、不幫忙按門，就跟著進餐廳，讓她傻眼，認為好歹也應該道謝才是，彷彿她是開門小妹一樣。貼文曝光後，引起討論。

好心怕孩童受傷 她撐著重門卻被無視

這名女網友在Dcard上，以「幫你們開門不是義務耶」為標題發文，提到日前到竹北用餐時，發現餐廳大門重量不輕。當她推開門後，後方一對夫妻的兩名小孩隨即往前鑽。由於她擔心孩子被厚重的門給打到，所以好心的扶著門，直到孩子通過。

然而，走在後頭的小孩母親竟一言不發的直接進餐廳，完全沒有要幫忙按住門的意思，讓她感到尷尬，同時心想自己彷彿是他們的開門小妹。

媽媽沒道謝，爸爸愣了幾秒才反應過來

原PO透露，當時她被迫一直按著門，直到該名父親在母親進門幾秒後才反應過來，接手扶住大門並開口道謝 。原PO表示，她不介意伸出援手，但這位母親卻表現得理所當然，連謝謝也沒有說，讓她傻眼。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有一次去百貨公司，身後跟著一個阿嬤，我就順手幫她擋著門，阿嬤經過跟我說謝謝，我就看後面有一個年輕人插著口袋想要跟著進來，我就順（用）手（力）把門關上，拒絕所有理所當然」、「完全理解，我也超級討厭當門僮的，但是我發現很多人都是這樣，只能當做他們沒有惡意」、「很多人是不想碰門，覺得髒，既然已有人幫開，他們就立馬鑽進來」、「這種的我都直接放下去讓他自己慢慢接」、「不要說門，很多女性連電梯都不會幫忙按，完全懂你的心情」。