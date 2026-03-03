　
社會 社會焦點 保障人權

豪宅變軍火庫！啃老富二代嗑藥高調「請人吃子彈」　10萬交保

▲▼豪宅變軍火庫！啃老富二代吸茫高調「請人吃子彈」　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲富二代啃老靠父母救濟，竟吸毒還高調po網。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名張姓富二代經常在網路社群發布疑似吸毒影片，還高調要「請人吃子彈」、撂話「玩家（吵架）」，警方長期蒐證後，前往張男位於鳳山透天豪宅查緝，當場查獲子彈、衝鋒槍彈匣、刀械、毒品等證物，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送偵辦。

▲▼豪宅變軍火庫！啃老富二代吸茫高調「請人吃子彈」　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲富二代涉嫌恐嚇。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市刑事警察大隊偵八隊23分隊長期佈建情蒐、網路巡邏，發現一名32歲張姓男子經常在社群媒體上發布吸毒影片、恐嚇言論，還意圖滋事疑似參與幫派活動，像是發布「歡迎吃子彈喔！愛吃都有」、「都沒有要玩家」、「勸大家不要混黑社會，不然會跟我一樣，很爽」等語。

警方組成專案小組深入跟監蒐證，去年底持搜索票、拘票，前往張姓男子位於鳳山區環河東街上的透天豪宅查緝，趁張嫌開門等候友人時，埋伏的員警立即衝入屋內控制張嫌，將他當場緝捕。

▲▼豪宅變軍火庫！啃老富二代吸茫高調「請人吃子彈」　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方在豪宅抄出子彈、斧頭、匕首、毒品等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼豪宅變軍火庫！啃老富二代吸茫高調「請人吃子彈」　。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於屋內、桌上查獲子彈62顆、衝鋒槍彈匣2支、疑似煙霧彈2顆、疑似手榴彈4顆、火藥1包、匕首6把、斧頭1把、電擊棒1支、第三級毒品愷他命4包(毛重55公克)、卡西酮咖啡包3包(11公克)、K盤3組、手機等證物。

警方調查，張嫌家境富裕，本身沒有穩定工作，經濟來源都靠父母供給，他曾有施用毒品前科，此次查扣毒品市價約11萬元，仍須進一步追溯來源。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦，張嫌經聲押後裁定10萬交保。

03/01 全台詐欺最新數據

371 0 8130 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

伊朗「自殺無人機」成本僅5萬　專家：波灣國家恐被榨乾
快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

驚悚畫面曝！花蓮小貨車側撞機車噴火花　女照服員頭部重創亡　

伊朗「已700平民喪生」！包含176兒童　死傷持續攀升

台灣洗腎人口全球最高　最新研究：2027年醫療支出將破621億

CASETiFY薰衣草紫夢幻亮相　樂高送「曬娃包」秀自己作品

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

滬指創十年新高！油氣類股領漲　資源能源型ETF持續湧入資金

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

OpenAI國防部合作掀波瀾　ChatGPT單日卸載飆升295%

【起火墜落畫面曝】戰機在科威特美軍基地附近墜毀！飛行員跳傘逃生

砸3.2億卡位「離台積電最近重劃區」　自然人買千坪地曝布局

砸3.2億卡位「離台積電最近重劃區」　自然人買千坪地曝布局

台積電位於南科楠梓園區，高雄市地政局辦理114期市地重劃區，完工後將成為距離台積電最近的重劃區，實登揭露，後勁922坪土地去年11月以總價3.2億元售出，據查，買方為歐美建設以卓姓自然人名義入手，該公司透露，將等重劃後土地分配。

西門町日租套房命案　主嫌判9年3月定讞

西門町日租套房命案　主嫌判9年3月定讞

挺台灣！WBC高雄衛武營、世運連4場轉播

挺台灣！WBC高雄衛武營、世運連4場轉播

橋頭產專地開標再摃龜　在地人敲碗第3家好市多

橋頭產專地開標再摃龜　在地人敲碗第3家好市多

台積電廊帶房市太狂　橋頭首座社宅2029完工救租屋荒

台積電廊帶房市太狂　橋頭首座社宅2029完工救租屋荒

