豪宅變軍火庫！啃老富二代嗑藥高調「請人吃子彈」　10萬交保

▲富二代啃老靠父母救濟，竟吸毒還高調po網。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名張姓富二代經常在網路社群發布疑似吸毒影片，還高調要「請人吃子彈」、撂話「玩家（吵架）」，警方長期蒐證後，前往張男位於鳳山透天豪宅查緝，當場查獲子彈、衝鋒槍彈匣、刀械、毒品等證物，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送偵辦。

▲富二代涉嫌恐嚇。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市刑事警察大隊偵八隊23分隊長期佈建情蒐、網路巡邏，發現一名32歲張姓男子經常在社群媒體上發布吸毒影片、恐嚇言論，還意圖滋事疑似參與幫派活動，像是發布「歡迎吃子彈喔！愛吃都有」、「都沒有要玩家」、「勸大家不要混黑社會，不然會跟我一樣，很爽」等語。

警方組成專案小組深入跟監蒐證，去年底持搜索票、拘票，前往張姓男子位於鳳山區環河東街上的透天豪宅查緝，趁張嫌開門等候友人時，埋伏的員警立即衝入屋內控制張嫌，將他當場緝捕。

▲▼警方在豪宅抄出子彈、斧頭、匕首、毒品等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方於屋內、桌上查獲子彈62顆、衝鋒槍彈匣2支、疑似煙霧彈2顆、疑似手榴彈4顆、火藥1包、匕首6把、斧頭1把、電擊棒1支、第三級毒品愷他命4包(毛重55公克)、卡西酮咖啡包3包(11公克)、K盤3組、手機等證物。

警方調查，張嫌家境富裕，本身沒有穩定工作，經濟來源都靠父母供給，他曾有施用毒品前科，此次查扣毒品市價約11萬元，仍須進一步追溯來源。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦，張嫌經聲押後裁定10萬交保。