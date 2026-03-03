　
地方 地方焦點

被拍下的虔誠！　翁章梁連趕兩廟默禱15秒...求媽祖讓雨停一下

▲▼ 被拍下的虔誠！翁章梁連趕兩廟「默禱15秒」求雨停，比讚起駕，準備點亮嘉義燈會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 被拍下的虔誠！翁章梁連趕兩廟「默禱15秒」求雨停，比讚起駕，準備點亮嘉義燈會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

元宵佳節，嘉義縣迎來百年香火與現代光影交織的神聖時刻。嘉義縣長翁章梁今(3)日行程滿檔，先後前往新港奉天宮與溪北六興宮參加元宵遶境起駕儀式。即便清晨雨勢連綿，翁章梁神情肅穆地在鑾轎前雙手合十，進行長達 15秒的閉目默禱，隨後露出自信笑容並對鏡頭「比讚」。事後他感性分享了與媽祖求晴的對話，強調要以「庄腳人辦喜事」的滿腔熱情，帶領縣府團隊全力以赴，希望媽祖讓今日登場的台灣燈會驚豔全台。

▲▼ 被拍下的虔誠！翁章梁連趕兩廟「默禱15秒」求雨停，比讚起駕，準備點亮嘉義燈會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲新港奉天宮元宵遶境請神。（圖／記者翁伊森攝）


據了解，今日清晨 7 點，嘉義降下傾盆大雨，讓心繫台灣燈會正式開幕的翁章梁憂心忡忡。翁章梁坦言，出門見到大雨，第一時間便致電奉天宮何達煌董事長，商請何董事長務必代向媽祖「請託」：「今天是嘉義燈會的大日子，能不能請媽祖展現神力，讓雨暫時停一下，讓大家方便看燈。」

隨後，翁章梁先後抵達新港奉天宮與溪北六興宮，在莊嚴的起駕儀式中，他屏除雜念，在奉天宮媽祖面前虔誠默禱長達 15 秒。事後他感性透露，這 15 秒他親口向媽祖許願，緊接著抵達溪北六興宮他也跟大家說，今天的行程就是希望媽祖這場淨化香路的「洗路水」能轉為甘霖後稍作休息，許給今日元宵燈會一個放晴的空檔。也看到翁章梁對縣政的責任感與對神明的敬畏，在被捕捉到的側拍畫面中展露無遺。

▲▼ 被拍下的虔誠！翁章梁連趕兩廟「默禱15秒」求雨停，比讚起駕，準備點亮嘉義燈會 。（圖／記者翁伊森攝）


今日行程橫跨新港奉天宮「開臺媽祖」與溪北六興宮「黑面三媽」兩大歷史古廟，更在翁章梁的許願下，雨勢果真奇蹟般轉小。翁章梁在奉天宮扶著鑾轎準備出發時，信心滿滿地對著鏡頭比出「大拇指」，這「讚」的手勢，不僅是與媽祖達成默契的欣喜，更是對嘉義觀光實力的肯定。

▲▼ 被拍下的虔誠！翁章梁連趕兩廟「默禱15秒」求雨停，比讚起駕，準備點亮嘉義燈會 。（圖／記者翁伊森攝）


翁章梁也強調「今天台灣燈會在元宵節正式開幕，嘉義就像是庄腳人家在辦喜事！」，他已要求縣府團隊全體動員，無論是在展區現場還是幕後維運，都必須全力以赴。他希望無論是親臨現場的民眾，還是在螢幕前關注的國人，都能感受到嘉義人這份不畏風雨、熱情款待的真性情。

▲▼ 被拍下的虔誠！翁章梁連趕兩廟「默禱15秒」求雨停，比讚起駕，準備點亮嘉義燈會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲翁章梁參加新港奉天宮元宵遶境福鑾轎比大拇指，對於跟女神媽祖溝通暫時停雨相當有自信。（圖／記者翁伊森攝）

隨著遶境隊伍緩緩前行，嘉義在雨水的洗滌下更顯神聖與璀璨。翁章梁熱情邀約全國大眾，一定要來到嘉義，感受這場結合古老香火與現代科技、充滿溫度與神蹟的難忘盛典。

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗「自殺無人機」成本僅5萬　專家：波灣國家恐被榨乾
快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

