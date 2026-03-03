不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署3日傳喚民眾黨主席黃國昌，調查涉嫌變造偵訊錄音案，同時也就前雲豹董事長賴勁麟控告妨害名譽案進行釐清，黃國昌庭訊後批評賴勁麟濫行提告，「非常可恥」，並稱民進黨的綠能貪腐集團用司法追殺提出質疑的人，黃國昌在偵查庭內告訴檢察官，為自己說的話負責任，不管檢察官問什麼問題都沒有回應。

▲民眾黨主席黃國昌2023年記者會指賴勁麟是賴清德護法，被控涉嫌妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

黃國昌在2023年總統大選期間，在柯文哲競選總統總部召開「賴清德的新潮流十二貪腐護法」記者會，黃國昌以圖卡點名的包括吳乃仁、邱太三、鄭文燦、江聰淵、陳宗彥、邱莉莉、郭再欽、賴勁麟、陳凱凌、蔡其昌、梁文傑以及立委高嘉瑜的前男友林秉樞。

當時擔任雲豹能源董事長的賴勁麟在圖卡中被註明「新潮流同志」、「百億光電門神」、「炒股、內線交易」，同年8月國民黨陣營質疑賴勁麟擔任雲豹能源公司董事長及19家能源公司代表人，捐贈民進黨政治獻金約6百萬元，把反核當小金庫，賴勁麟為此請辭雲豹職務反駁抹黑，並強調定會採取法律行動，捍衛名譽。

黃國昌3日受訪表示，在北檢開庭時才得知被賴勁麟控告妨害名譽，當時記者會事在討伐民進黨綠能貪腐集團對台灣納稅人造成的傷害，記者會全程直播，現在網路上還找得到，相信這幾年飽受電費漲價所的台灣人民都刻骨銘心，民進黨綠能貪腐集團對這件事不檢討反省，反而對提出質疑的人司法追殺。