綠議員參選人被爆詐保　王浩宇嗆：沒道歉將花10萬把判決書派報整區

▲高雄市議員參選人林浤澤。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨高雄市議員黨內初選在即，前鎮、小港區參選人林浤澤日前遭爆涉嫌詐領保險金理賠。林浤澤則澄清，傳言與事實有落差，自己已獲檢察官緩起訴，未來會用更高標準要求自己。對此，前民進黨議員王浩宇今（3日）開轟，如果民進黨提名後林先生還是避重就輕、沒有公開道歉。自己會自掏腰包10萬，具名把詐保的判決書夾報、派報整區每一戶，並不排除蓋台YT一整個月，基本上到現在還是在找理由找藉口，自己真的很生氣。

針對詐保指控，林浤澤發布聲明澄清，網路傳言與事實有落差，這起事件，是去年已辭世的阿嬤，因心疼他參加飛盤賽事受傷而起，現在因為初選在即，突然在網路上出現去脈絡與刻意扭曲的說法，他必須嚴正澄清。

林浤澤表示，這件事發生在7年前，他長期參與飛盤賽事，有受傷風險，因此都會加入保險以因應醫療需求。每一次就醫與請領，他都按規定進行，從未有不當念頭。這段期間中，阿嬤因擔心他，有時去看醫生也會拿著他的健保卡掛號。他接到檢察官訊問通知時，才知道阿嬤的行為，他也據實向檢察官說明，並且同意是不對的行為。

林浤澤表示，「我負起責任，主動返還理賠金額共計約4萬7000元」。因他坦承，檢察官也於2022年5月3日將他緩起訴，附帶2年觀察期，並已於2024年期滿，他強調自己並未被起訴。深感抱歉，會用更高的標準要求自己，用更積極的努力回報大家。

對此，王浩宇表示，如果民進黨提名後林先生還是避重就輕、沒有公開道歉。自己會自掏腰包10萬，具名把詐保的判決書夾報、派報整區每一戶，並不排除蓋台YT一整個月。

王浩宇強調，如果林先生說清楚，自己也是希望民進黨多一席呀，但是基本上到現在還是在找理由找藉口，自己真的很生氣。之後要被國民黨打爆嗎？

▼王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）