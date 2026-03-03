　
國際

美官員證實了！哈米尼支持者闖美領事館　陸戰隊「罕見開火」

▲▼ 哈米尼身亡後抗議者湧向巴基斯坦喀拉蚩美國領事館。（圖／路透）

▲ 美國領事館外一名示威者被拘。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美以2月28日聯合空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，引發上百名支持者湧向巴基斯坦喀拉蚩美國領事館抗議，最終演變成10死暴力衝突。2名美國官員2日透露，美軍陸戰隊當時曾朝示威者開槍，為美軍在外交機構罕見動武，恐怕加劇當地緊張局勢。

《路透》報導，根據美方初步資訊，目前尚無法確認陸戰隊所發射的子彈是否擊中或導致任何人死亡。官員也不清楚其他維安人員是否也有開槍，如私人保全或當地警方。這是美國官員首度證實陸戰隊涉入對抗議者開火的行動。

哈米尼在空襲中喪生後，憤怒的示威者1日突破領事館外牆，造成10人死亡。《路透》記者在現場聽到槍聲，並目睹周邊街道被施放催淚瓦斯。抗議群眾高喊「美國去死！以色列去死！」的口號，社群媒體流傳的影片顯示至少一名示威者朝領事館方向開槍，還有滿身是血的抗議者四處逃竄。

巴基斯坦擁有僅次於伊朗的全球第2大什葉派社群，省政府發言人赫姆納尼（Sukhdev Assardas Hemnani）證實曾有「維安」人員開槍，但未透露其所屬單位。喀拉蚩警方官員則向《路透》表示，槍聲是從領事館內部傳出。

抗議浪潮迅速蔓延巴基斯坦全境，截至2日造成26人死亡。政府已下令全國禁止大規模集會，但什葉派領袖仍號召在拉合爾和喀拉蚩發動更多示威。目前通往喀拉蚩美國領事館的道路已被封鎖，拉合爾和伊斯蘭馬巴德的美國使館周邊也部署大批警力戒備。

03/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

美以空襲陸戰隊巴基斯坦示威哈米尼死亡領事館衝突

