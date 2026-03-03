　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共稱可助持台胞證台人撤離　白委洪毓祥：外交部別老是被吃豆腐

▲民眾黨立委洪毓祥。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委洪毓祥。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美國、以色列聯手對伊朗展開「史詩怒火行動」後，中東軍事緊張情勢升高，外交部政務次長吳志中今（3日）表示，滯留中東地區的僑胞約200人，但大部分的國家都並沒有撤僑的計畫，因此還是以最安全的情況下留在當地，等到空域開放再適當離開。對此，民眾黨立委洪毓祥說，還是有陸路的撤離路徑可以進行吧？中共已說台灣人持台胞證就可以協助撤離，吃我方豆腐，外交部跟僑委會不應老是慢半拍，一有戰爭發生，應該要有盡快的對策，別老是被中共見縫插針。

美國與伊朗聯手襲擊德黑蘭，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，伊朗針對中東多處的美、以設施展開反擊，軍事緊張情勢升高。吳志中3日在立法院受訪表示，目前中東地區台灣僑胞約3,000人左右，滯留人數約200多人，主要因各國空域仍處於關閉或高度管制狀態，在空域未開放前，人身安全最重要，因此以協助僑胞留在相對安全地點為主，不過若有僑胞希望透過陸路離境，外交部也會提供必要協助。

吳志中也說，留在當地的並不是只有台灣人，大部分的國家都並沒有「撤僑」的一個計畫，因此還是以最安全的情況下留在當地，等到空域開放再適當離開，目前這是外交部的政策。

對此，洪毓祥表示，目前這個中東局勢緊張，已經有許多個國家的軍事基地、國際機場，甚至是民間的建築物被攻擊，戰火已經波及無辜平民，很多在當地的台灣人在詢問如何撤離，但直到今天吳志中才說，因為其他國家沒有撤僑，所以我方目前也並沒有撤僑的計畫，甚至還扯說，僑胞認為留在當地比較安全，等空域開放再離開，是一個目前的政策，但還是有陸路的撤離路徑可以進行吧？

洪毓祥也說，但同時，中共卻表示，台灣人持台胞證就可以協助撤離，「中共吃我方豆腐，但我方的外交部跟僑務委員會不應該老是反應慢半拍」，一有戰爭發生，要保護我們台灣的僑胞跟國人安全，應該要有盡快的對策，並且對台灣當地僑胞說明清楚，別老是被中共見縫插針。

「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

洪毓祥民眾黨中東美伊開戰撤僑外交部中共

