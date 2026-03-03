12歲少女酒吧泥醉慘遭2男撿屍　法官重判10年、9年半

▲12歲少女和朋友上酒吧，喝醉慘遭2男撿屍。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台東報導

台東一名12歲少女和3名友人到酒吧喝酒，沒想到喝醉後，被友人委託其他男客叫車送回家，少女被帶到旅館，慘遭2男客性侵得逞。全案經台東地院，2男客依犯2人以上共同犯強制性交罪，各判10年、9年6月。可上訴。

判決指出，少女萱萱(化名)於2023年12月24日清晨4、5點，和3名友人一同到酒吧喝酒，散會時萱萱不勝酒力，蹲在店外柱子旁休息，友人便叫店內一名男客阿偉(化名)幫忙叫計程車。

阿偉於是在6時34分，將萱萱扶上一輛白牌計程車，他的朋友小謝(化名)也一起上車，2男將萱萱帶到台東市某旅社，不顧她反抗，共同對她性侵得逞。

事發後萱萱不堪受辱，報警處理。經調閱監視器畫面顯示，當天萱萱被阿偉攙扶進旅社時，已重心不穩、難以自行行走，阿偉便將她抱上樓，與小謝一同進入房間，直到同日10時57分，3人才離開旅館。萱萱就醫後，下體也驗出2男的DNA。

阿偉被警詢時，原本辯稱3人到旅館只是純睡覺、等酒醒，他並沒撫摸萱萱，或發生性行為。而後發現罪證確鑿，又改口兩人曾在廁所遇到，因萱萱有擁抱他，所以他認為萱萱對他有好感，在旅館房內自然而然發生性行為。小謝則辯稱，他聽到需萱發出呻吟聲，便趁萱萱熟睡後與她發生性關係，萱萱沒有表示反對，他雖沒有徵求她的同意，但認為自己沒有違反萱萱的意願。

不過法官不採信兩男說法，認為萱萱年僅12歲，難以想像她因飲酒而身體不適、想回家卻被帶到旅館時，會突然萌生意願，和2名當天初識的男子發生關係，判定2男犯行數實。

法官指出，台灣合法出入酒吧年齡為18歲，萱萱身高又較同齡高，無證據顯示2男知道萱萱未滿14歲，無法以對未14歲之女子犯強制性交罪判刑，依各犯2人以上共同犯強制性交罪，阿偉判10年、小謝判9年6月。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。