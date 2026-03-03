「金門需要了解民瘼的領導者」　陳玉珍明將獲國民黨提名參選縣長

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

2026金門縣長選舉，國民黨登記參選日期已於2月27日截止，僅藍委陳玉珍完成登記，預計明中常會將正式提名陳參選。對此，陳玉珍今（3日）表示，參選縣長是她從政以來的初心，當前金門需要的是一位了解民瘼、勇於突破的領導者，帶領地方走向繁榮與希望，而她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景。

陳玉珍國會辦公室3日發布新聞稿指出，國民黨金門縣黨部於2月24日正式發布115年金門縣長選舉候選人黨內提名登記公告，受理登記時間自2月25日至2月27日，一連三天，每日上午10時起至下午16時截止。經統計，本次登記作業期間，總計僅有陳玉珍一人完成領表及登記程序，預計明日中常會將通過正式提名陳代表國民黨參選金門縣長案。

陳玉珍表示，參選縣長、造福地方，是她從政以來的初心。多年來遍走基層，深知鄉親需求與期待，面對鄉親的託付，必須勇於承擔責任。她強調，將秉持金門深厚的文化傳統與堅毅精神，帶領金門突破當前經濟發展停滯的現況，開創嶄新未來。

陳玉珍指出，未來8年金門的關鍵字將是「長照醫療」與「智慧城市」。她將強化長期照護與醫療量能，把長輩照顧好，讓年輕世代能安心出外打拚、無後顧之憂；同時推動智慧觀光、智慧醫療、智慧教育與智慧交通建設，全面提升島嶼治理效率與競爭力，讓金門邁向國際化的智慧島嶼。

此外，她也強調，「兩岸和平，金門先行」，金門地理位置位居中國大陸與台灣之間的重要節點，更應肩負兩岸和平示範角色，促進人民更多交流與互動，在理解差異中尋求合作契機，為兩岸融合與區域穩定創造正向力量。

陳玉珍最後表示，當前金門需要的是一位了解民瘼、勇於突破的領導者，帶領地方走向繁榮與希望。她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景。

國民黨金門縣黨部表示，依據中國國民黨中央訂頒之直轄市暨縣市長選舉提名作業要點規定，凡完成領表登記之選舉區，後續將召開資格審查會議，並由縣委員會參酌地方選舉實際情況，循提名審核程序研擬建議輔選方式，函送中央組發會，提請中央提名審核委員會審議，並報請中央常務委員會核定，以完成相關提名作業。