政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇遭爆「奪人小三」　粉專酸：搶了你的女人還想服務你的靈魂

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。王定宇今（3日）澄清，已於去年2月底跟前妻協議離婚，目前為單身狀態。對此，粉專政客爽大酸，這種「入府、入戶、入心」選民服務，從南到北，無縫接軌，這種把「別人的愛巢」當成「選民服務處」的精神，難道不值得大家起立鼓掌嗎？充分體現了什麼叫作「搶了你的女人，還想服務你的靈魂」。

粉專政客爽表示，從8000元租屋到豪宅守門員，王定宇的「選民服務進化論」，大家真的都誤會王定宇委員了！

政客爽表示，多年來，大家以為王定宇只是個會為了省錢，在台北花8000元跟人「分租房間」的勤儉立委。沒想到，王委員的抗壓性與進化速度，早已超越了凡人的想像。

政客爽說，王定宇不僅在政治上守護台灣，在私領域更展現了「視財主如浮雲、視豪宅如己家」的博大胸懷。王委員這次完美示範了什麼叫作「資源整合」。

政客爽說，常總裁辛苦打拼、斥資重金買下的台南透天與信義區豪宅，原本只是個人的私人領域，但在王委員眼裡，這叫「閒置空間再利用」，不領公家宿舍，而是選擇深入民間，親自測試門禁遙控器是否靈敏。

政客爽酸，這種「入府、入戶、入心」的選民服務，從南到北，無縫接軌。這種把「別人的愛巢」當成「選民服務處」的精神，難道不值得大家起立鼓掌嗎？

政客爽提到，王定宇堅持戴緊口罩、車進車出、電梯直達。這不是為了躲避狗仔，這是一種身為公眾人物的自律，深怕自己那張正氣凜然的臉，會讓豪宅社區的房價因為「立委光臨」而波動太快，這種「做好事不留名，只留門禁卡」的高尚操守，簡直是政壇的一股清流。

政客爽表示，最感人的莫過於那件遺留在沙發上的「競選背心」，當常總裁怒氣沖沖地推開房門，看到的不是一個偷情者，而是一份「承諾」。王定宇雖然人可能在衣櫃裡或窗簾後忙著撰寫提案，但卻把象徵「服務鄉親」的背心留在了沙發上。

最後，政客爽大酸，這代表了，即便在最私密的空間，王定宇的心依然與選民同在。 這種「衣在人在」的政治哲學，充分體現了什麼叫作「搶了你的女人，還想服務你的靈魂」。

「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

民進黨立委王定宇今（3日）遭週刊爆料疑似「奪人小三」，王定宇稍早則回應，自己婚姻關係在去年二月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律。對此，《 ETtoday新聞雲》特別整理過去政壇中不少政治人物被拍到上摩鐵、偷情，有人避答也有人選擇坦承的「金句」。

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

