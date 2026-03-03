　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化南瑤宮新春開箱！香油錢「鈔票山、硬幣海」堆滿桌

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢。（圖／彰化市公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

春節期間，不少信徒及香客會到廟裡拜拜，添香油錢祈福。彰化縣定古蹟南瑤宮昨(2)日進行新春後首次香油錢清點，工作人員一打開功德箱，滿滿的千元鈔與百元鈔瞬間堆成「鈔票山」，加上數不清的10元、50元硬幣鋪滿桌面形成「硬幣海」，場面相當壯觀。經過2個多小時的清點，總金額高達300萬元，比去年同期的200萬元大幅成長100餘萬元，讓在場人員又驚又喜。

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市南瑤宮香油錢滿溢。（圖／彰化市公所提供）

這筆可觀的香油錢，背後代表的是滿滿的人潮與虔誠心意。彰化市長林世賢也到場了解清點狀況，他分析今年收入會這麼亮眼，主要有兩個原因：一是南瑤宮的整修工程終於完工，重啟廟門後參拜動線更順暢，吸引更多信眾前來；二是今年春節期間天氣晴朗，走春人潮比往年更多，大家添香油錢、點燈祈福的意願也跟著提高。

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢，市長林世賢監督直播。（圖／彰化市公所提供）

整個清點過程相當嚴謹，不僅動員超過20位志工與市公所人員，包括政風室、主計室及當地里長也都到場會同監督。大家分工合作，有人負責把紙鈔按面額分類疊好，有人專門挑出硬幣，最後再送進點鈔機確認數目。多年來市公所全程在臉書粉絲專頁直播，公開透明的作業方式，就是希望讓每一位信徒的善款都清清楚楚。

南瑤宮只是第一站，彰化市公所目前代為管理多達15間寺廟，包括元清觀、關帝廟等。接下來，元清觀預計在3月6日開箱清點，其他宮廟也會在元宵節過後陸續進行。

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢。（圖／彰化市公所提供）

林世賢強調，市公所代管的每一間寺廟都財務獨立，香油錢只能用在該廟的維護、修繕及相關宗教文化活動，每一筆都有詳細記錄，絕對沒有「花神明的錢」來發放福利，同時強調敬老年金用的是市公所的自籌財源，和廟方的錢完全無關。

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢。（圖／彰化市公所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝！花蓮小貨車側撞機車噴火花　女照服員頭部重創亡　

豪宅變軍火庫！啃老富二代嗑藥高調「請人吃子彈」　10萬交保

12歲少女酒吧泥醉慘遭2男撿屍　法官重判10年、9年半

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

當檢舉達人怕被揍！俗辣男盜別人身分送106案　警一通電話拆穿

彰化南瑤宮新春開箱！香油錢「鈔票山、硬幣海」堆滿桌

西門町日租套房命案　他為千元債務遭砍死！主嫌重判9年3月定讞

命懸一線畫面曝！20噸鋼捲掉眼前 騎士驚喊：還有兩個孩子要養

撞擊畫面曝！10歲童「橫衝雙黃線」　雙載夫妻「3人撞噴」滿身血

「不配合婊柯就抽銀根」　柯文哲爆檢察官黑料：一群人在幹我！

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

驚悚畫面曝！花蓮小貨車側撞機車噴火花　女照服員頭部重創亡　

豪宅變軍火庫！啃老富二代嗑藥高調「請人吃子彈」　10萬交保

12歲少女酒吧泥醉慘遭2男撿屍　法官重判10年、9年半

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

當檢舉達人怕被揍！俗辣男盜別人身分送106案　警一通電話拆穿

彰化南瑤宮新春開箱！香油錢「鈔票山、硬幣海」堆滿桌

西門町日租套房命案　他為千元債務遭砍死！主嫌重判9年3月定讞

命懸一線畫面曝！20噸鋼捲掉眼前 騎士驚喊：還有兩個孩子要養

撞擊畫面曝！10歲童「橫衝雙黃線」　雙載夫妻「3人撞噴」滿身血

「不配合婊柯就抽銀根」　柯文哲爆檢察官黑料：一群人在幹我！

CASETiFY薰衣草紫夢幻亮相　樂高送「曬娃包」秀自己作品

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

滬指創十年新高！油氣類股領漲　資源能源型ETF持續湧入資金

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

OpenAI國防部合作掀波瀾　ChatGPT單日卸載飆升295%

王座國際6大品牌應援中華隊　3人以上同行享85折

被拍下的虔誠！　翁章梁連趕兩廟默禱15秒...求媽祖讓雨停一下

秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆

社會熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

醫美教父的小三被搶走！　突襲怒見王定宇遺留物

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

即／遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　黃國昌北檢應訊

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

更多熱門

相關新聞

10歲童「橫衝雙黃線」　「3人撞噴」滿身血

10歲童「橫衝雙黃線」　「3人撞噴」滿身血

彰化縣和美鎮2月16日除夕中午發生一起驚險車禍，一名10歲男童奔跑穿越馬路，導致一輛雙載機車閃避不及當場噴飛重摔，三人分別受到擦挫傷送醫。事發當下的監視器畫面與民眾目擊說法在地方臉書社團曝光後，引發熱議，不少網友直呼：「真的好危險！」

黨中央勸退謝衣鳯選彰化？　蕭旭岑認很複雜

黨中央勸退謝衣鳯選彰化？　蕭旭岑認很複雜

女童搭採蚵車遭摸胸！家人意外拍下

女童搭採蚵車遭摸胸！家人意外拍下

她發限動幫姪女出頭挨告　判拘40天

她發限動幫姪女出頭挨告　判拘40天

即／國1南埔鹽路段3車連撞1翻覆　回堵2公里

即／國1南埔鹽路段3車連撞1翻覆　回堵2公里

關鍵字：

彰化南瑤宮香油錢鈔票山硬幣海

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面