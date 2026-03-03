彰化南瑤宮新春開箱！香油錢「鈔票山、硬幣海」堆滿桌

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢。（圖／彰化市公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

春節期間，不少信徒及香客會到廟裡拜拜，添香油錢祈福。彰化縣定古蹟南瑤宮昨(2)日進行新春後首次香油錢清點，工作人員一打開功德箱，滿滿的千元鈔與百元鈔瞬間堆成「鈔票山」，加上數不清的10元、50元硬幣鋪滿桌面形成「硬幣海」，場面相當壯觀。經過2個多小時的清點，總金額高達300萬元，比去年同期的200萬元大幅成長100餘萬元，讓在場人員又驚又喜。

▲彰化市南瑤宮香油錢滿溢。（圖／彰化市公所提供）

這筆可觀的香油錢，背後代表的是滿滿的人潮與虔誠心意。彰化市長林世賢也到場了解清點狀況，他分析今年收入會這麼亮眼，主要有兩個原因：一是南瑤宮的整修工程終於完工，重啟廟門後參拜動線更順暢，吸引更多信眾前來；二是今年春節期間天氣晴朗，走春人潮比往年更多，大家添香油錢、點燈祈福的意願也跟著提高。

▲彰化市南瑤宮開箱清點香油錢，市長林世賢監督直播。（圖／彰化市公所提供）

整個清點過程相當嚴謹，不僅動員超過20位志工與市公所人員，包括政風室、主計室及當地里長也都到場會同監督。大家分工合作，有人負責把紙鈔按面額分類疊好，有人專門挑出硬幣，最後再送進點鈔機確認數目。多年來市公所全程在臉書粉絲專頁直播，公開透明的作業方式，就是希望讓每一位信徒的善款都清清楚楚。

南瑤宮只是第一站，彰化市公所目前代為管理多達15間寺廟，包括元清觀、關帝廟等。接下來，元清觀預計在3月6日開箱清點，其他宮廟也會在元宵節過後陸續進行。

林世賢強調，市公所代管的每一間寺廟都財務獨立，香油錢只能用在該廟的維護、修繕及相關宗教文化活動，每一筆都有詳細記錄，絕對沒有「花神明的錢」來發放福利，同時強調敬老年金用的是市公所的自籌財源，和廟方的錢完全無關。