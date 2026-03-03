　
國際

戰爭開打還在度假！義防長狀況外「受困杜拜」　急搭軍機返國挨轟

▲▼國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）。（圖／路透）

▲國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）與家人在杜拜度假意外受困。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

美國、以色列聯合對伊朗進行軍事打擊，中東情勢一夕驟變。與此同時義大利卻傳出荒謬消息，國防部長克羅塞托在戰事爆發當下正好與家人在杜拜度假，因機場關閉受困當地無法返國，最後輾轉搭乘軍機才得以脫困。此事引發朝野砲轟，被批評讓義大利成為「全球笑柄」，反對黨更要求他下台負責。

總理也不知情　國防部長神隱惹議

美國、以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，中東多國機場被迫關閉、航班大規模停飛。義大利總理梅洛尼緊急召開國安會議，卻發現國防部長圭多·克羅塞托人在杜拜，無法第一時間出席。更令人傻眼的是，根據《義大利晚郵報》報導，不只內閣，就連總理本人都不知道克羅塞托已離開羅馬，對此感到相當驚訝並要求他解釋。

輾轉搭軍機返國　強調自費仍挨轟

克羅塞托3月1日緊急啟程返國，他先從杜拜開車前往馬斯開特，再搭乘義大利空軍的灣流G550型公務機飛回義大利。克羅塞托在社群平台X上解釋，他將家人留在杜拜，獨自返國工作，避免讓其他人陷入更多危險。他更強調這趟軍機是「自費搭乘」，自願支付公務航班標準費用的3倍，以避免遭批評濫用公務資源。

反對黨圍剿　要求辭職負責

儘管克羅塞托澄清，義大利反對黨仍不買帳。民主黨、五星運動黨、綠色與左翼聯盟的議員紛紛要求他辭職。曾任總理的五星運動黨領袖朱塞佩·孔蒂直言，克羅塞托就像其他遊客一樣，在錯誤時機選錯旅遊地點，而這也顯示儘管梅洛尼一再宣稱和美國總統川普有特殊交情，義大利政府對這波軍事行動事前完全不知情。

淪為國際笑話　遭酸搶救大兵

多位議員嚴厲批評此事讓義大利顏面盡失。曾任義大利將軍、現任歐洲議員的羅伯托·瓦納奇更諷刺表示，克羅塞托是全世界唯一一個在戰爭爆發時還前往該地區度假的國防部長，讓義大利還得上演一齣「搶救克羅塞托大兵」的荒謬劇碼。不少議員痛批，這起事件讓義大利在國際社會淪為笑柄，嚴重損害國家形象。

 
03/01 全台詐欺最新數據

03/01 全台詐欺最新數據
371 0 8130 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

中東情勢緊張國際股市走弱，台股強勢飆股記憶體股旺宏（2377）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）今（3）日盤中熄火摜跌停，面板股群創（3481）爆逾68萬張大量跌逾9%、友達（2409）跌逾8%，大盤重挫646.67點至34448.12點，失守34500點整數大關。

