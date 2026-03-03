川普轟伊朗梅蘭妮亞談和平　穿DIOR套裝主持安理會

▲梅蘭妮亞主持聯合國安理會會議，成為史上第一位主持安理會的國家領袖配偶。（圖／翻攝The White House畫面）

在美伊衝突升溫、國際局勢高度緊繃之際，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）於2日現身紐約聯合國總部，歷史性主持聯合國安全理事會會議，成為首位以現任第一夫人身分主持安理會的國家領袖配偶。她以「衝突中的兒童、科技與教育」為主題發表演說，強調透過教育促進包容與世界和平。

第一夫人首度主持安理會 DIOR戰袍傳遞柔性外交？

本次會議適逢美國擔任安理會3月輪值主席國期間舉行。梅蘭妮亞親自坐上主席席位，引導各國代表討論。身為時尚名人，她當天的穿搭成焦點，55歲的她身穿DIOR深灰色羊毛套裝，3顆鈕扣合身西裝外套，搭配及膝鉛筆裙，腳踩愛牌Christian Louboutin黑色高跟鞋，整體造型沉穩俐落。

▲梅蘭妮亞（右）與美國駐聯合國大使麥克瓦爾茲（Michael Waltz，左）。（圖／翻攝X@OnlyMelaniaTR）

梅蘭妮亞在開場致詞表示：「和平不必脆弱」，說道：「當知識與理解在社會中被充分重視時，持久和平才能實現。」呼籲各國在衝突環境中保護學習，善用AI人工智慧和數位工具，確保兒童在戰亂中仍能獲得教育機會。她也強調，「美國與全世界的孩子站在一起」，期盼和平早日降臨。

川普空襲伊朗 梅蘭妮亞談和平教育顯得諷刺？

白宮隨後於官發布完整講稿，主題為《透過教育實現和平》（Peace Through Education）。聯合國官員形容，這場會議是前所未有的突破，象徵第一夫人角色在國際外交舞台上的延伸，也呼應梅蘭妮亞過去推動的「共同培育未來」倡議，持續關注戰亂地區兒童的福祉。

▲梅蘭妮亞身穿DIOR套裝，主持聯合國安理會。（圖／翻攝X@USAmbUN）

不過，這場歷史性會議正逢美國對伊朗發動「史詩怒吼行動」軍事打擊後的第3天。該行動造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及多名高層官員身亡。美國中央司令部公布，已有美軍士兵在行動中陣亡。美國總統川普（Donald Trump）表示，軍事行動預計持續4週，強調美方具備長期行動能力。對於丈夫的軍事決策，梅蘭妮亞在此次演說中並未直接評論。



