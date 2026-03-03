　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普轟伊朗梅蘭妮亞談和平　穿DIOR套裝主持安理會

梅蘭妮亞主持聯合國安理會會議，成為史上第一位主持安理會的國家領袖配偶。（翻攝The White House畫面）

▲梅蘭妮亞主持聯合國安理會會議，成為史上第一位主持安理會的國家領袖配偶。（圖／翻攝The White House畫面）

圖文／鏡週刊

在美伊衝突升溫、國際局勢高度緊繃之際，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）於2日現身紐約聯合國總部，歷史性主持聯合國安全理事會會議，成為首位以現任第一夫人身分主持安理會的國家領袖配偶。她以「衝突中的兒童、科技與教育」為主題發表演說，強調透過教育促進包容與世界和平。

第一夫人首度主持安理會　DIOR戰袍傳遞柔性外交？

本次會議適逢美國擔任安理會3月輪值主席國期間舉行。梅蘭妮亞親自坐上主席席位，引導各國代表討論。身為時尚名人，她當天的穿搭成焦點，55歲的她身穿DIOR深灰色羊毛套裝，3顆鈕扣合身西裝外套，搭配及膝鉛筆裙，腳踩愛牌Christian Louboutin黑色高跟鞋，整體造型沉穩俐落。

梅蘭妮亞（右）與美國駐聯合國大使麥克瓦爾茲（Michael Waltz，左）。（翻攝X@OnlyMelaniaTR）

▲梅蘭妮亞（右）與美國駐聯合國大使麥克瓦爾茲（Michael Waltz，左）。（圖／翻攝X@OnlyMelaniaTR）

梅蘭妮亞在開場致詞表示：「和平不必脆弱」，說道：「當知識與理解在社會中被充分重視時，持久和平才能實現。」呼籲各國在衝突環境中保護學習，善用AI人工智慧和數位工具，確保兒童在戰亂中仍能獲得教育機會。她也強調，「美國與全世界的孩子站在一起」，期盼和平早日降臨。

川普空襲伊朗　梅蘭妮亞談和平教育顯得諷刺？

白宮隨後於官發布完整講稿，主題為《透過教育實現和平》（Peace Through Education）。聯合國官員形容，這場會議是前所未有的突破，象徵第一夫人角色在國際外交舞台上的延伸，也呼應梅蘭妮亞過去推動的「共同培育未來」倡議，持續關注戰亂地區兒童的福祉。

梅蘭妮亞身穿DIOR套裝，主持聯合國安理會。（翻攝X@USAmbUN）

▲梅蘭妮亞身穿DIOR套裝，主持聯合國安理會。（圖／翻攝X@USAmbUN）

不過，這場歷史性會議正逢美國對伊朗發動「史詩怒吼行動」軍事打擊後的第3天。該行動造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及多名高層官員身亡。美國中央司令部公布，已有美軍士兵在行動中陣亡。美國總統川普（Donald Trump）表示，軍事行動預計持續4週，強調美方具備長期行動能力。對於丈夫的軍事決策，梅蘭妮亞在此次演說中並未直接評論。


更多鏡週刊報導
79歲川普「脖子紅一片」還脫屑！戰時健康再掀疑雲　白宮御醫曝真相
梅蘭妮亞爆乳迎新當最辣第一夫人！　川普高喊「世界和平」
川普19歲帥兒事業再+1！　「身價47億」投資版圖曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗「自殺無人機」成本僅5萬　專家：波灣國家恐被榨乾

哈米尼遭空襲身亡！美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

被兒撞見和16歲少年「泳池派對發生性關係」　43歲女市長被捕

戰爭開打還在度假！義防長狀況外「受困杜拜」　急搭軍機返國挨轟

川普正式通知國會！援引「1法案」打伊朗　美軍隨時準備再出擊

川普轟伊朗梅蘭妮亞談和平　穿DIOR套裝主持安理會

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

連轟17次！伊朗人民回顧「空襲瞬間」：房子都在搖　全國遭斷網

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」但沒必要派地面部隊

開嗆封鎖荷莫茲海峽！伊朗衛隊威脅砲擊船隻：不讓任何一滴油通過

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

伊朗「自殺無人機」成本僅5萬　專家：波灣國家恐被榨乾

哈米尼遭空襲身亡！美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

被兒撞見和16歲少年「泳池派對發生性關係」　43歲女市長被捕

戰爭開打還在度假！義防長狀況外「受困杜拜」　急搭軍機返國挨轟

川普正式通知國會！援引「1法案」打伊朗　美軍隨時準備再出擊

川普轟伊朗梅蘭妮亞談和平　穿DIOR套裝主持安理會

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

連轟17次！伊朗人民回顧「空襲瞬間」：房子都在搖　全國遭斷網

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」但沒必要派地面部隊

開嗆封鎖荷莫茲海峽！伊朗衛隊威脅砲擊船隻：不讓任何一滴油通過

CASETiFY薰衣草紫夢幻亮相　樂高送「曬娃包」秀自己作品

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

滬指創十年新高！油氣類股領漲　資源能源型ETF持續湧入資金

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

OpenAI國防部合作掀波瀾　ChatGPT單日卸載飆升295%

王座國際6大品牌應援中華隊　3人以上同行享85折

被拍下的虔誠！　翁章梁連趕兩廟默禱15秒...求媽祖讓雨停一下

秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆

國際熱門新聞

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

快訊／美國駐利雅德大使館疑爆炸起火

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

美軍48小時開轟　伊朗戰機、船艦炸毀畫面曝

即／沙烏地證實：美國大使館遭2無人機襲擊

川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

伊朗狂炸　卡達宣布停產液化天然氣

不明物體擊中亞馬遜中東機房　雲端斷網

杜拜機場重啟！阿聯酋航班離境　14萬人追蹤

馬克宏宣布增加核彈頭：想要自由必須讓人畏懼

更多熱門

相關新聞

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

3連霸立委王定宇驚爆與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱在台北及台南2地共築愛巢，對此，王定宇向本刊表示，他絕對沒有婚外情，他在去年初就開始與太太協議離婚，並在去年8月完成離婚手續。

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

建商坦言：「虛坪改革」房價反而變更貴　原因曝光

建商坦言：「虛坪改革」房價反而變更貴　原因曝光

關鍵字：

鏡週刊梅蘭妮亞

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面