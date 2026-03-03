曾馨瑩早餐小確幸！吃到愛心小番茄　Tiffany馬克杯搶鏡

▲曾馨瑩經常在社群網站分享生活動態。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，時常在社群網站分享生活動態。近日她分享「早餐的小確幸」，吃到愛心形狀的番茄，而一旁的名牌馬克杯也相當搶鏡。

絕版馬克杯身價驚人？

曾馨瑩2日在IG限動貼出一張照，只見餐桌上的白色盤子中，放了一顆愛心形狀的小番茄，盤子下還擺有編織格紋餐墊。曾馨瑩寫下：「一早就吃到愛心蕃茄，好可愛～」語氣流露滿滿少女心。

更搶鏡的還有背景的Tiffany & Co.馬克杯，是品牌家居精品中的經典款，以標誌性的蒂芙尼藍為主色調，杯身環繞白色緞帶蝴蝶結圖案，設計簡約卻充滿浪漫氣息，常搭配原廠藍色禮盒作為禮物組，適合贈禮或收藏。不過，這款馬克杯已停產，在二手拍賣平台，2杯一套的售價約在新台幣4,000元至7,000元不等。

▲曾馨瑩曬出愛心小番茄早餐，背景出現Tiffany & Co.馬克杯。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

郭董夫人育兒有祕訣？

曾馨瑩與郭台銘結婚18年，育有2女1子。她近日受訪表示，前陣子與郭台銘、3名子女去日本滑雪，是她刻意安排的家庭時光，也分享教育青少年子女「誠實、尊重、對自己負責」3大原則，讓孩子清楚什麼事不能含糊帶過，態度決定自己的未來。

她也提到，在自己的時間裡，她多半安排在運動與日常生活之中。高爾夫是一種專注當下的活動，也讓她培養耐心。在穿搭與生活選擇上，她傾向簡單、合宜，清楚自己的風格。即使行程繁忙，她仍兼顧家人與自身狀態，讓生活維持穩定節奏。



