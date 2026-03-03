克服多次環評！鄉長開心命名　花蓮「七星灣大道」掛路牌通車

▲花蓮193線三棧至七星潭拓寬路段，由新城鄉長何禮臺命名正式掛牌通車。（圖／新城鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動「縣道193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」歷經多年努力，終於順利完工並正式通車。新城鄉公所於3月2日完成道路標示牌裝設，由鄉長何禮臺命名為「七星灣大道」。

該路段全長約6公里，由原本6至8公尺狹窄道路拓寬為20公尺景觀道路，並截彎取直，大幅提升行車安全與通行效率，成為串聯三棧、七星潭及市區的重要替代道路，也為花蓮觀光交通再添助力。

花蓮縣政府表示，193縣道北段拓寬案歷經20多年環評爭議與多次審查，期間完成環境現況差異分析與對策檢討，並將原規劃路線微調西移，避開新城公墓及保安林地等敏感區域，自2015年至2018年多次補件後終於通過審查，克服重重困難推動工程，如今順利完工通車，不僅改善交通瓶頸，也兼顧景觀與環境，打造兼具安全與美感的景觀道路。

▲拓寬為20公尺景觀道路並截彎取直，為串聯三棧、七星潭及市區的重要替代道路。

值得一提的是，此路段在完工通車之際，由長期極力向上級爭取改善的鄉長何禮臺，正式命名為「七星灣大道」，象徵串聯七星潭與沿線景觀特色，也展現地方對道路建設完成的重視與期待，讓這條嶄新的景觀大道更具在地意義與識別性。

新城鄉長何禮臺指出，新城鄉是花蓮的北大門，也是由北進出花蓮的重要門戶，每逢連續假期及例假日，台九線車潮壅塞情形嚴重，不僅影響觀光發展，也對鄉親日常生活造成不便。193縣道長年作為鄉親往返七星潭、美崙、市區及返家的重要替代道路，但過去道路狹窄且彎道多，夜間行駛風險高，因此他無論在擔任鄉長或議員期間，皆持續向縣府積極建議與爭取改善。

何禮臺感謝立法委員傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚及縣府團隊傾聽地方民意，克服環評與工程推動上的重重困難，讓193線北段得以順利完工通車，地方鄉親都深感振奮與感謝。道路拓寬後，不僅有效提升車流速度與行車安全，紓解三棧至七星潭路段長期交通瓶頸問題，更設置優質自行車道與寬敞筆直的用路環境，提供用路人更加便捷、安全且舒適的交通空間。

隨著「七星灣大道」正式通車，未來將有效分散台九線車流，強化北花蓮整體交通路網，帶動七星潭及周邊觀光發展，同時提升居民通勤便利性，兼顧觀光與民生需求，為新城鄉及花蓮地區交通建設寫下重要里程碑。

