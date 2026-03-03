伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票傻了：跟著漲什麼

▲美國、以色列聯手襲擊伊朗。（示意圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國、以色列聯手襲擊伊朗，中東緊張情勢急速升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）揚言封鎖荷莫茲海峽，此舉恐使國際油價應聲飆漲。不過，「不敗教主」陳重銘就發文貼出截圖，直呼沙拉油是在漲什麼？不少網友也留言表示，「此油非彼油」、「缺石油，沙拉油可以替代」。

伊朗封鎖荷莫茲海峽：一滴石油也不放行

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《路透社》、《塔斯社》，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）透過伊朗國營新聞機構《伊朗學生通訊社》（ISNA）表示，「荷莫茲海峽已經關閉！若有任何船隻試圖通過，革命衛隊與正規海軍將予以攻擊」。他強調，「就連一滴石油也不會放行」。

荷莫茲海峽是全球最關鍵的能源運輸通道，一旦長期封鎖，將對全球供應鏈與能源價格造成重大衝擊。

法人指出，若油價維持高檔震盪，航空業獲利空間恐受擠壓，類股短線恐持續承壓；反觀貨櫃航運受惠運價預期升溫，呈現相對強勢格局。

原油上漲，沙拉油股價也上漲

陳重銘則在臉書貼出福懋油（1225）截圖，表示人家中東打仗、原油上漲，「你沙拉油跟著漲什麼？沙拉油跟原油是不同的！」

貼文曝光後，也引起網友討論，「吃飯要有沙拉油」、「缺油可以加沙拉油」、「拉高出貨都被你發現了」、「油不得你」、「可能是遠房親戚吧」、「團結的力量，是不是集體買錯標的」、「怕煮菜沒油啊」、「應該也是民生物資用品」、「之前俄烏戰爭也是因為影響大豆產量跟運輸所以沙拉油有缺貨」。