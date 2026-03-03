　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票傻了：跟著漲什麼

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（圖／路透） 

▲美國、以色列聯手襲擊伊朗。（示意圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國、以色列聯手襲擊伊朗，中東緊張情勢急速升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）揚言封鎖荷莫茲海峽，此舉恐使國際油價應聲飆漲。不過，「不敗教主」陳重銘就發文貼出截圖，直呼沙拉油是在漲什麼？不少網友也留言表示，「此油非彼油」、「缺石油，沙拉油可以替代」。

伊朗封鎖荷莫茲海峽：一滴石油也不放行

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《路透社》、《塔斯社》，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）透過伊朗國營新聞機構《伊朗學生通訊社》（ISNA）表示，「荷莫茲海峽已經關閉！若有任何船隻試圖通過，革命衛隊與正規海軍將予以攻擊」。他強調，「就連一滴石油也不會放行」。

荷莫茲海峽是全球最關鍵的能源運輸通道，一旦長期封鎖，將對全球供應鏈與能源價格造成重大衝擊。

法人指出，若油價維持高檔震盪，航空業獲利空間恐受擠壓，類股短線恐持續承壓；反觀貨櫃航運受惠運價預期升溫，呈現相對強勢格局。

原油上漲，沙拉油股價也上漲

陳重銘則在臉書貼出福懋油（1225）截圖，表示人家中東打仗、原油上漲，「你沙拉油跟著漲什麼？沙拉油跟原油是不同的！」

貼文曝光後，也引起網友討論，「吃飯要有沙拉油」、「缺油可以加沙拉油」、「拉高出貨都被你發現了」、「油不得你」、「可能是遠房親戚吧」、「團結的力量，是不是集體買錯標的」、「怕煮菜沒油啊」、「應該也是民生物資用品」、「之前俄烏戰爭也是因為影響大豆產量跟運輸所以沙拉油有缺貨」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

今元宵節遇血月！命理師示警3禁忌別做：恐燒掉好財路

元宵節求子更靈驗？　民俗專家：提燈、鑽燈腳皆助添丁

今元宵節補財庫好時機！紅包放「這6地方」　財運旺整年

曾馨瑩早餐小確幸！吃到愛心小番茄　Tiffany馬克杯搶鏡

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票傻了：跟著漲什麼

高鐵清明加開191班「3/5開賣」　3周末短期增班78列車

台鐵清明車票「已售出14.9萬張」　東部長途自強號剩零星位

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

今元宵節遇血月！命理師示警3禁忌別做：恐燒掉好財路

元宵節求子更靈驗？　民俗專家：提燈、鑽燈腳皆助添丁

今元宵節補財庫好時機！紅包放「這6地方」　財運旺整年

曾馨瑩早餐小確幸！吃到愛心小番茄　Tiffany馬克杯搶鏡

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票傻了：跟著漲什麼

高鐵清明加開191班「3/5開賣」　3周末短期增班78列車

台鐵清明車票「已售出14.9萬張」　東部長途自強號剩零星位

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

CASETiFY薰衣草紫夢幻亮相　樂高送「曬娃包」秀自己作品

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

滬指創十年新高！油氣類股領漲　資源能源型ETF持續湧入資金

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

OpenAI國防部合作掀波瀾　ChatGPT單日卸載飆升295%

王座國際6大品牌應援中華隊　3人以上同行享85折

被拍下的虔誠！　翁章梁連趕兩廟默禱15秒...求媽祖讓雨停一下

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

生活熱門新聞

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

今挑戰冷氣團！　下波估更強

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

存摺不補登會怎麼樣？　網曝1功用超重要

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

明雨最大！　鋒面掃全台

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

更多熱門

相關新聞

油氣卡在荷莫茲！美媒點名「台灣」能源危機

油氣卡在荷莫茲！美媒點名「台灣」能源危機

美國與以色列針對伊朗發動軍事行動之際，德黑蘭當局揚言封鎖荷莫茲海峽，使全球約5分之1油氣運輸面臨潛在中斷風險。

熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

連轟17次！伊朗人回顧空襲瞬間：房子都在搖

連轟17次！伊朗人回顧空襲瞬間：房子都在搖

封鎖荷莫茲海峽！伊朗：不讓任何一滴油通過

封鎖荷莫茲海峽！伊朗：不讓任何一滴油通過

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

關鍵字：

美伊戰爭杜拜伊朗以色列美國石油沙拉油股價陳重銘

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面