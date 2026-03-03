　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸企祭超狂福利招募員工　入職後生三胎累積可領839萬育兒津貼

▲大陸春節假期過後，各地陸續啟動春季工作招聘會。（圖／CFP）

▲大陸春節假期過後，各地陸續啟動春季工作招聘會。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節過後，大陸各地開始春季招工熱潮，浙江寧波北侖區一場春季大型招聘會上，一間企業公佈的「三孩（胎）獎勵政策」引發關注。根據該企業福利政策顯示，員工在職期間生育第三胎，依成長階段可領取育兒與教育補貼，總額累計最高達183萬元人民幣（約839萬元新台幣），若依不同學段持續領取至研究所階段，整體補貼金額相當可觀。

《閩南網》報導，2026年北侖區春季大型招聘會上，盛威國際人力資源中心經理李琪的這句話，迅速在網絡上刷屏。據了解，為積極響應國家優化生育政策，該公司在2022年就出台了三孩（胎）生育獎勵政策。

▲大陸春節假期過後，各地陸續啟動春季工作招聘會。（圖／CFP）

據悉，該公司2022年10月已有員工成為首位政策受益者。依規定，凡在盛威工作期間誕下一、二、三胎的男女員工均可享受三孩（胎）獎勵，其中，第三胎補貼涵蓋不同成長階段，包含現金育兒補貼、生育津貼卡與教育補助等，累計總額最高可達183萬元（人民幣，下同）。

該企業具體補貼方式包括，0至6歲：每年現金育兒補貼2萬元，另發放面值2萬元的生育津貼卡；7至15歲：每年現金教育補貼3萬元，另發放面值2萬元的生育津貼卡；16至18歲：每年現金教育補貼8萬元；大學期間：每年補貼10萬元；研究生期間：每年補貼25萬元。

除三胎補貼外，該企業還提供住房補貼、子女教育支持、父母醫療關懷，以及健身房、育嬰房等配套設施，等於將員工工作時的「後顧之憂」一併解決。
 

03/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

少子化危機　藍推「0到6歲兒童健保國家付」

少子化危機　藍推「0到6歲兒童健保國家付」

台灣少子化問題日益嚴重，生育率長期位居全球倒數第1或第2名，據悉，國民黨智庫研擬推動《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案，主張0到6歲兒童健保費由國家補助。國民黨立委洪孟楷今（2日）受訪時證實，此政策已獲得黨內大多數委員支持，未來將列為衛環委員會的最優先法案，希望能實質減輕新手爸媽負擔，把錢花在刀口上。

KOSE、黛珂、迪奧美白新作一次看

KOSE、黛珂、迪奧美白新作一次看

以前都這樣帶大？醫破解「9大過時育兒觀念」

以前都這樣帶大？醫破解「9大過時育兒觀念」

拋育兒減少工時只編550萬挨轟　蔣萬安回應了

拋育兒減少工時只編550萬挨轟　蔣萬安回應了

北市育兒減工時　各縣市作法一次看

北市育兒減工時　各縣市作法一次看

