　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈米尼遭空襲身亡！美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

▲▼伊朗最高領袖哈米尼遭擊斃後，伊朗及其代理人可能向美國發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼遭擊斃後，伊朗及其代理人可能向美國發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國情報單位最新評估警告，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於2月28日遭以色列與美國空襲擊斃後，伊朗及其代理人可能對美國發動針對性攻擊。報告指出，雖然大規模實體攻擊可能性不高，但短期內低階網路攻擊、駭客行動主義者行動，以及中東地區持續攻擊美國與盟友目標的風險，均值得高度關注。

根據《路透社》，美國國土安全部情報與分析辦公室於2月28日發出的威脅評估，伊朗及其代理人「很可能」構成對美國的針對性攻擊威脅。報告指出，最迫切的風險來自伊朗立場支持的「駭客行動主義者」，可能對美國網路系統發動低階攻擊，例如網站塗改或分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。

美國國土安全部強調，「若哈米尼死亡消息獲得證實，伊朗及其代理人幾乎必然升級報復行動，或發出行動呼籲。」

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，她正與聯邦情報及執法單位保持直接協調，持續密切監控並挫敗任何可能對美國本土構成的威脅。同時，伊朗於本月1日正式證實哈米尼遭空襲身亡，這一消息最初由以色列與美國總統川普宣布。

報告也指出，伊朗在中東地區的攻擊行動可能持續，尤其針對駐有美軍的波斯灣國家，以及美國及其盟友目標。美國與以色列於展開對伊朗的空中攻擊後，局勢進一步升級。以色列在回應真主黨（Hezbollah）攻擊後對黎巴嫩發動空襲，而伊朗持續對美軍基地所在的波斯灣國家進行飛彈與無人機攻擊。

此外，美國德州奧斯汀一間酒吧發生槍擊案，至少造成兩人死亡。調查當局表示，目前仍無法確定槍手是否受伊朗局勢影響。警方擊斃的槍手遺體照片顯示，他身穿印有伊朗國旗與「IRAN」字樣的上衣，以及印有「Property of Allah」字樣的運動衫，美國執法官員確認了這些細節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗「自殺無人機」成本僅5萬　專家：波灣國家恐被榨乾

哈米尼遭空襲身亡！美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

被兒撞見和16歲少年「泳池派對發生性關係」　43歲女市長被捕

戰爭開打還在度假！義防長狀況外「受困杜拜」　急搭軍機返國挨轟

川普正式通知國會！援引「1法案」打伊朗　美軍隨時準備再出擊

川普轟伊朗梅蘭妮亞談和平　穿DIOR套裝主持安理會

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

連轟17次！伊朗人民回顧「空襲瞬間」：房子都在搖　全國遭斷網

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」但沒必要派地面部隊

開嗆封鎖荷莫茲海峽！伊朗衛隊威脅砲擊船隻：不讓任何一滴油通過

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

伊朗「自殺無人機」成本僅5萬　專家：波灣國家恐被榨乾

哈米尼遭空襲身亡！美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

被兒撞見和16歲少年「泳池派對發生性關係」　43歲女市長被捕

戰爭開打還在度假！義防長狀況外「受困杜拜」　急搭軍機返國挨轟

川普正式通知國會！援引「1法案」打伊朗　美軍隨時準備再出擊

川普轟伊朗梅蘭妮亞談和平　穿DIOR套裝主持安理會

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

連轟17次！伊朗人民回顧「空襲瞬間」：房子都在搖　全國遭斷網

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」但沒必要派地面部隊

開嗆封鎖荷莫茲海峽！伊朗衛隊威脅砲擊船隻：不讓任何一滴油通過

CASETiFY薰衣草紫夢幻亮相　樂高送「曬娃包」秀自己作品

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

滬指創十年新高！油氣類股領漲　資源能源型ETF持續湧入資金

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

OpenAI國防部合作掀波瀾　ChatGPT單日卸載飆升295%

王座國際6大品牌應援中華隊　3人以上同行享85折

被拍下的虔誠！　翁章梁連趕兩廟默禱15秒...求媽祖讓雨停一下

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

國際熱門新聞

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

快訊／美國駐利雅德大使館疑爆炸起火

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

美軍48小時開轟　伊朗戰機、船艦炸毀畫面曝

即／沙烏地證實：美國大使館遭2無人機襲擊

川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

伊朗狂炸　卡達宣布停產液化天然氣

不明物體擊中亞馬遜中東機房　雲端斷網

杜拜機場重啟！阿聯酋航班離境　14萬人追蹤

馬克宏宣布增加核彈頭：想要自由必須讓人畏懼

更多熱門

相關新聞

被兒撞見和少年發生關係　女市長被捕

被兒撞見和少年發生關係　女市長被捕

美國路易斯安那州德里德市(DeRidder)前任女市長羅伯斯(Misty Roberts)，傳出和一名16歲少年發生性關係，她的孩子聲稱親眼目睹事件。誇張事件傳出後，她已於2024年7月底辭去市長職務，幾天後被捕並被指控多項罪名。

中共稱可助持台胞證台人撤離　白委洪毓祥：外交部別老是被吃豆腐

中共稱可助持台胞證台人撤離　白委洪毓祥：外交部別老是被吃豆腐

川普正式通知國會！　援引1法案打伊朗

川普正式通知國會！　援引1法案打伊朗

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

油氣卡在荷莫茲！美媒點名「台灣」能源危機

油氣卡在荷莫茲！美媒點名「台灣」能源危機

關鍵字：

北美要聞美伊開戰伊朗哈米尼川普美國

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面