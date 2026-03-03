哈米尼遭空襲身亡！美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

▲伊朗最高領袖哈米尼遭擊斃後，伊朗及其代理人可能向美國發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國情報單位最新評估警告，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於2月28日遭以色列與美國空襲擊斃後，伊朗及其代理人可能對美國發動針對性攻擊。報告指出，雖然大規模實體攻擊可能性不高，但短期內低階網路攻擊、駭客行動主義者行動，以及中東地區持續攻擊美國與盟友目標的風險，均值得高度關注。

根據《路透社》，美國國土安全部情報與分析辦公室於2月28日發出的威脅評估，伊朗及其代理人「很可能」構成對美國的針對性攻擊威脅。報告指出，最迫切的風險來自伊朗立場支持的「駭客行動主義者」，可能對美國網路系統發動低階攻擊，例如網站塗改或分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。

美國國土安全部強調，「若哈米尼死亡消息獲得證實，伊朗及其代理人幾乎必然升級報復行動，或發出行動呼籲。」

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，她正與聯邦情報及執法單位保持直接協調，持續密切監控並挫敗任何可能對美國本土構成的威脅。同時，伊朗於本月1日正式證實哈米尼遭空襲身亡，這一消息最初由以色列與美國總統川普宣布。

報告也指出，伊朗在中東地區的攻擊行動可能持續，尤其針對駐有美軍的波斯灣國家，以及美國及其盟友目標。美國與以色列於展開對伊朗的空中攻擊後，局勢進一步升級。以色列在回應真主黨（Hezbollah）攻擊後對黎巴嫩發動空襲，而伊朗持續對美軍基地所在的波斯灣國家進行飛彈與無人機攻擊。

此外，美國德州奧斯汀一間酒吧發生槍擊案，至少造成兩人死亡。調查當局表示，目前仍無法確定槍手是否受伊朗局勢影響。警方擊斃的槍手遺體照片顯示，他身穿印有伊朗國旗與「IRAN」字樣的上衣，以及印有「Property of Allah」字樣的運動衫，美國執法官員確認了這些細節。