生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵清明加開191班「3/5開賣」　3周末短期增班78列車

▲▼高鐵,高鐵列車,高雄站,左營站。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵清明連假加開191班次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為迎接清明疏運，高鐵規劃加開191班次，且有13班次將延後收班，最晚疏運至隔天凌晨1時，清明車票將於3月5日凌晨0時起開放購票。為鼓勵民眾提早掃墓，3月13日起至29日連3周周末實施短期增班，共加開78班加班車。

高鐵規劃4月2日至4月7日為清明假期疏運期，將加開191班次列車，包括南下73班、北上118班，總計6天提供1,162班次的旅運服務，旅客可自3月5日周四凌晨零時起一次預購清明假期疏運期間所需車票。

為服務旅客於3月中下旬提前返鄉掃墓，以及因應各地各種大型活動辦理之旅運需求，高鐵公司表示，3月13日至3月29日連續三周實施周末短期增班，期間共增開78班次列車，其中南下44班、北上34班，3月5日凌晨零時起同步開放購票。

台灣高鐵公司表示，依據旅運需求，清明疏運期間將提供13班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達，且配置2節自由座車廂。

此外，清明疏運期間，高鐵針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月2日下午3時至晚間8時、4月3日上午7時至下午3時之南下方向，以及4月6日中午12時至晚間9時之北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站之區間列車，均配置9節自由座車廂。

03/01 全台詐欺最新數據

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

高鐵清明疏運加班車車票自由座增班

