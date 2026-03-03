伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

美以聯軍對伊朗發動的大規模軍事打擊，不僅造成伊朗最高領袖哈米尼殉職，更正以前所未有的速度重塑中東地緣政治版圖。大陸中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天分析指出，中東地緣政治有變動：以色列憑藉軍事優勢呈現「獨大勢頭」，置身戰外的土耳其影響力會提升。相較之下，受戰火波及的海灣國家不僅未獲收益，更面臨安全與經濟發展的雙重挑戰。

此次衝突將對中東地區局勢造成怎樣的衝擊？大陸中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天分析，這是對中東整體和平穩定的巨大衝擊。現在美國到底要打多久，打到什麼程度，還有一定不確定性。看起來戰事短時間內部會消停，中東整體和平穩定受到明確衝擊。

秦天分析，美以在軍事上擁有非常明顯的優勢，伊朗處於明顯劣勢之中。伊朗地區地位、國際影響力，包括國家實力進一步受到損失，延續了它自巴以衝突以來地區影響力下滑的態勢。

在此消彼長下，秦天指出，以色列在中東地緣結構中將呈現「獨大勢頭」；而相對置身戰外的土耳其影響力會提升。相較之下，海灣國家因戰火波及，並未從中獲得明顯收益。

秦天也強調，這次美以對伊朗的聯合軍事行動確實是一次非常重大的行動。比以往美以任何一次對伊朗的行動都要更加激烈之外，主要是背後軍事行動所要實現的政治目標。

談及這次美以聯合軍事行動，秦天用「精心謀劃」重大行動來形容，美國總統川普與以色列總理內塔尼亞胡的正式聲明均顯露出，軍事打擊僅是先導，其核心戰略目標是藉由高壓態勢，「激發」伊朗內部動盪，進而推翻現有政權。

秦天指出，這種高烈度精準打擊與社會引導相結合的做法，顯示美方預謀極深。政治目標已不再侷限於核設施或邊境衝突，而是直指伊朗政權的存續。哈米尼的遇害，無疑為美方的「政權更迭」計畫投下震撼彈，也讓戰後的伊朗穩定性成為巨大的未知因素，嚴重衝擊中東整體的經濟與和平。

伊朗能夠發動多大力度的軍事反擊行動？衝突是否會外溢到中東其它地方？寧夏大學中國阿拉伯國家研究院名譽院長李紹先分析，戰事規模已在首日10小時內迅速擴大。伊朗在遭受攻擊後的2小時內即展開報復，首波發射數十枚導彈擊中目標，並明確宣稱對美以的攻擊「沒有紅線」。

目前已證實，伊朗的報復範圍已擴散至巴林、卡達、阿聯、沙烏地阿拉伯、科威特及伊拉克境內的美軍基地。李紹先判斷，此次衝突的持續時間與規模將遠高於去年6月的戰爭。受波及的鄰國已紛紛對伊朗發出譴責，部分國家甚至展開攔截並保留報復權利，顯示中東多國已被迫捲入這場失控的旋渦，未來格局將深受影響。

受到攻擊的這幾個國家都對伊朗發出了譴責，有的國家已經進行了適當的攔截等，而且一些國家還表示保留對伊朗報復的權利等等，所以已經蔓延擴大到這樣一個程度。最終走向結局還很難說，肯定嚴重地影響到未來的中東地區格局。