大陸 大陸焦點 特派現場

伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

▲▼以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美以聯軍對伊朗發動的大規模軍事打擊，不僅造成伊朗最高領袖哈米尼殉職，更正以前所未有的速度重塑中東地緣政治版圖。大陸中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天分析指出，中東地緣政治有變動：以色列憑藉軍事優勢呈現「獨大勢頭」，置身戰外的土耳其影響力會提升。相較之下，受戰火波及的海灣國家不僅未獲收益，更面臨安全與經濟發展的雙重挑戰。

此次衝突將對中東地區局勢造成怎樣的衝擊？大陸中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天分析，這是對中東整體和平穩定的巨大衝擊。現在美國到底要打多久，打到什麼程度，還有一定不確定性。看起來戰事短時間內部會消停，中東整體和平穩定受到明確衝擊。

秦天分析，美以在軍事上擁有非常明顯的優勢，伊朗處於明顯劣勢之中。伊朗地區地位、國際影響力，包括國家實力進一步受到損失，延續了它自巴以衝突以來地區影響力下滑的態勢。

在此消彼長下，秦天指出，以色列在中東地緣結構中將呈現「獨大勢頭」；而相對置身戰外的土耳其影響力會提升。相較之下，海灣國家因戰火波及，並未從中獲得明顯收益。

秦天也強調，這次美以對伊朗的聯合軍事行動確實是一次非常重大的行動。比以往美以任何一次對伊朗的行動都要更加激烈之外，主要是背後軍事行動所要實現的政治目標。

談及這次美以聯合軍事行動，秦天用「精心謀劃」重大行動來形容，美國總統川普與以色列總理內塔尼亞胡的正式聲明均顯露出，軍事打擊僅是先導，其核心戰略目標是藉由高壓態勢，「激發」伊朗內部動盪，進而推翻現有政權。

秦天指出，這種高烈度精準打擊與社會引導相結合的做法，顯示美方預謀極深。政治目標已不再侷限於核設施或邊境衝突，而是直指伊朗政權的存續。哈米尼的遇害，無疑為美方的「政權更迭」計畫投下震撼彈，也讓戰後的伊朗穩定性成為巨大的未知因素，嚴重衝擊中東整體的經濟與和平。

伊朗能夠發動多大力度的軍事反擊行動？衝突是否會外溢到中東其它地方？寧夏大學中國阿拉伯國家研究院名譽院長李紹先分析，戰事規模已在首日10小時內迅速擴大。伊朗在遭受攻擊後的2小時內即展開報復，首波發射數十枚導彈擊中目標，並明確宣稱對美以的攻擊「沒有紅線」。

目前已證實，伊朗的報復範圍已擴散至巴林、卡達、阿聯、沙烏地阿拉伯、科威特及伊拉克境內的美軍基地。李紹先判斷，此次衝突的持續時間與規模將遠高於去年6月的戰爭。受波及的鄰國已紛紛對伊朗發出譴責，部分國家甚至展開攔截並保留報復權利，顯示中東多國已被迫捲入這場失控的旋渦，未來格局將深受影響。

受到攻擊的這幾個國家都對伊朗發出了譴責，有的國家已經進行了適當的攔截等，而且一些國家還表示保留對伊朗報復的權利等等，所以已經蔓延擴大到這樣一個程度。最終走向結局還很難說，肯定嚴重地影響到未來的中東地區格局。

解放軍預備役「常態化」有效證件曝　從後備力量躍升「重要組成」

中常駐聯合國代表：強烈譴責一切把兒童作為攻擊目標的行為

伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

滬指創十年新高！油氣類股領漲　資源能源型ETF持續湧入資金

陸企祭超狂福利招募員工　入職後生三胎累積可領839萬育兒津貼

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照　老闆：看到自己初入社會的樣子

28歲廣西男子出差伊朗一度失聯　同事「萬里救援」迂迴訂票逃至土耳其

2026兩會／政府工作報告對台論述　分析：將繼續當前政策節奏

2026兩會／美以「襲擊伊朗」震盪中東　陸外交突圍「能源鎖喉戰」

2026兩會／解放軍邁入「換裝黃金期」 軍費增幅「個位數」兼顧物價與科技

中伊外長通電　阿奇拉：美方踩踏紅線！別無選擇全力自衛

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

2026兩會／美以襲伊！陸突圍「能源鎖喉戰」

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

水花消失術繼承人？全紅嬋13歲同鄉師妹奪冠

28歲廣西男子出差伊朗一度失聯 同事「萬里救援」迂迴訂票逃至土耳其

王毅對伊朗表達支持！　稱願在聯合國安理會「主持公道」

是否會提供伊朗軍事支援？陸外交部避答

伊朗重創！中東地緣政治大洗牌

2026兩會／預料陸軍費「個位數增長」

醫護抱新生兒轉移　伊朗官員：兩伊戰爭都沒這麼慘

陸駐以使館開放撤離登記「納入台胞證」

鏡頭自己動！全球首款「機器人手機」　

2026兩會／政府工作報告對台論述　分析：將繼續當前政策節奏

阿拉伯聯合大公國在歷經數天的空中交通大混亂後，終於傳來好消息。儘管以色列與伊朗緊張局勢持續升溫，但杜拜國際機場與阿布達比國際機場已從2日晚間開始有限度地恢復營運，首批航班已陸續起飛，讓數以萬計滯留旅客看見返家曙光。一架從阿布達比飛往新德里的班機於2日晚間成功降落，機上載運著因中東衝突而受困的旅客。

