地方 地方焦點

教室空氣看得見！　台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

▲台南關廟與麻豆幼兒園通過室內空氣品質自主管理認證，榮獲優良級標章。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教室空氣品質透明化，孩子呼吸更安心，台南市台南市關廟幼兒園與台南市麻豆幼兒園積極推動環境健康管理，雙雙通過環境部「2025年度室內空氣品質自主管理認證」，並榮獲最高等級「優良級」標章，成為智慧健康校園示範據點。

市長黃偉哲指出，校園空氣品質是守護學童健康的第一道防線。幼童在成長階段，呼吸量與體重比例比成年人高出約50％，且超過8成時間在室內活動，更容易受到空氣污染影響。儘管幼兒園目前未被列為《室內空氣品質管理法》公告應列管場所，市府仍主動輔導園所參與自主管理認證，為學童健康把關。

教育局長鄭新輝表示，教育局協助園所進行系統性設備強化工程，優化教室通風對流，包括增設高效能抽風扇與迴風板，搭配即時數據監控系統，讓空氣品質不再只是感覺，而是「看得見的數字」。透過科技輔助，打造如同「五星級」標準的健康學習空間。

麻豆幼兒園園長郭銘真分享，園內全面設置空氣清淨機、冷氣機與二氧化碳偵測器（IAQS）。當室外空氣品質惡化時，學生可留在教室內並啟動淨化設備，維持良好空氣品質；平時也透過偵測數據定期巡檢，適時增加通風換氣量，以科技守護師生健康。

關廟幼兒園園長高淑嫻表示，參與認證過程在專家輔導下，讓教職員更深入理解室內空品管理的重要性與潛在風險點。園方全面升級抽風與循環設備，並設置簡易監測儀器，隨時掌握數值變化，透過數據化管理即時調整環境狀況，為孩子打造更純淨的學習空間。

教育局補充，本次認證核心在於監測四大關鍵指標，包括二氧化碳、甲醛、懸浮微粒及細菌數，透過控管通風、建材來源與環境衛生，降低群聚感染與空氣污染風險。未來將以每年至少輔導2所幼兒園取得認證為目標，持續擴大智慧健康校園版圖。

當科技數據成為日常管理的一部分，教室不只是學習場域，更是守護呼吸的安全堡壘。從一口乾淨空氣開始，為孩子鋪出更安心的成長道路。

