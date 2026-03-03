命懸一線畫面曝！20噸鋼捲掉眼前 騎士驚喊：還有兩個孩子要養

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山火車站前昨（2）天驚傳驚險事故！一輛拖板車疑為貪圖方便，未將車上鋼捲確實綑綁，行經路段時突然煞停，龐然鋼捲瞬間滾落路面，一名機車騎士剛好經過差點被砸中，心有餘悸直呼，丈夫險些被擊中，「家裡還有兩個孩子要養」，宛如劫後餘生。

▲▼一輛拖板車變換車道時急煞，車上20噸鋼捲掉落險砸到路過機車 。（圖／翻攝自爆料公社公開版，VioletCapybara8082授權，下同）

警方指出，岡山分局昨（2）日傍晚6時許接獲報案，指岡山區中山南路488號前發生貨物掉落事故。經查，54歲王姓男子駕駛拖板車沿中山南路北上外側車道行駛，行經事故地點時因緊急煞車，導致車上載運的一個20噸鋼捲滑落路面。所幸現場未與其他車輛或行人發生碰撞，無人受傷，未釀成更大憾事。

由於掉落鋼捲體積龐大，占據部分車道，現場交通一度受阻。岡山警分局獲報後立即派員趕赴，實施交通指揮與疏導，引導往來車輛改道，同步聯繫吊車到場排除障礙，迅速恢復道路通行，確保用路人安全。

警方表示，該車裝載貨物綑紮未牢，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，將依法製單舉發，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。