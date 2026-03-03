　
社會 社會焦點 保障人權

命懸一線畫面曝！20噸鋼捲掉眼前 騎士驚喊：還有兩個孩子要養

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山火車站前昨（2）天驚傳驚險事故！一輛拖板車疑為貪圖方便，未將車上鋼捲確實綑綁，行經路段時突然煞停，龐然鋼捲瞬間滾落路面，一名機車騎士剛好經過差點被砸中，心有餘悸直呼，丈夫險些被擊中，「家裡還有兩個孩子要養」，宛如劫後餘生。

▲▼岡山鋼捲車禍 。（圖／翻攝自爆料公社公開版，VioletCapybara8082授權）

▲▼一輛拖板車變換車道時急煞，車上20噸鋼捲掉落險砸到路過機車 。（圖／翻攝自爆料公社公開版，VioletCapybara8082授權，下同）

警方指出，岡山分局昨（2）日傍晚6時許接獲報案，指岡山區中山南路488號前發生貨物掉落事故。經查，54歲王姓男子駕駛拖板車沿中山南路北上外側車道行駛，行經事故地點時因緊急煞車，導致車上載運的一個20噸鋼捲滑落路面。所幸現場未與其他車輛或行人發生碰撞，無人受傷，未釀成更大憾事。

▲▼岡山鋼捲車禍 。（圖／翻攝自爆料公社公開版，VioletCapybara8082授權）

由於掉落鋼捲體積龐大，占據部分車道，現場交通一度受阻。岡山警分局獲報後立即派員趕赴，實施交通指揮與疏導，引導往來車輛改道，同步聯繫吊車到場排除障礙，迅速恢復道路通行，確保用路人安全。

▲▼岡山鋼捲車禍 。（圖／翻攝自爆料公社公開版，VioletCapybara8082授權）

警方表示，該車裝載貨物綑紮未牢，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，將依法製單舉發，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

03/01 全台詐欺最新數據

371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

