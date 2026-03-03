　
地方 地方焦點

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓奪冠　「熱蘭遮市集」成最夯歷史穿越場

▲連假期間近3萬人次湧入四大古蹟，赤嵌樓以逾1.6萬人奪冠。（記者林東良翻攝，下同）

▲連假期間近3萬人次湧入四大古蹟，赤嵌樓以逾1.6萬人奪冠。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

元宵節前最後一波連假掀起走春熱潮，台南市文化局統計，四大古蹟包括赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城，3天總計入園達29,825人次，其中赤嵌樓吸引16837人，高居榜首，占比逾56%，為丙午年春節系列活動畫下亮眼句點。

本次連假於赤嵌樓舉辦「熱蘭遮市集─普羅民遮迎元宵」，以17至19世紀時空交錯的大員市鎮為舞台，重現台江內海貿易往來的歷史風貌。活動結合沉浸式互動表演、歷史場景營造與文化體驗，讓民眾走進古蹟，不只是參觀，更像參與一場歷史實境秀。

現場安排扮裝歷史人物隨機互動，遊客可合影、對話，還能挑戰集章任務，從西拉雅族、漢人、荷蘭人到日本人等多元族群脈絡中，拼湊出台灣歷史的交會軌跡。特色美食與仿古代幣交易體驗，也讓市集買氣升溫，古蹟空間在笑聲與叫賣聲中顯得格外生動。

▲連假期間近3萬人次湧入四大古蹟，赤嵌樓以逾1.6萬人奪冠。（記者林東良翻攝，下同）

其中，「暗時臆謎猜」成為人氣亮點。扮演清代知府蔣元樞的演員全程入戲，機智應對民眾提問，謎題更巧妙融入古蹟細節，例如屋簷上鯉魚吐藻、瓶形門蕉葉白兔等裝飾意象，都成為解謎線索。歷史人物如鴨母王朱一貴與杜君英在赤嵌樓一帶交戰的故事，也透過現場講古重現，讓參與者在實景中理解歷史張力。

活動在社群平台引發熱議。青年作家謝宜安在臉書分享，驚呼主持人竟是以真實歷史人物蔣元樞為原型角色扮演，直呼「太認真了」，更大讚台南元宵是與知府大人穿越時空猜燈謎，「太風雅」。

▲連假期間近3萬人次湧入四大古蹟，赤嵌樓以逾1.6萬人奪冠。（記者林東良翻攝，下同）

文化局長黃雅玲表示，「熱蘭遮市集」逐步建立品牌辨識度與口碑效應，讓民眾在休閒中自然走入歷史脈絡。文化資產不該只是拍照背景，而是能透過角色互動與情境設計，被感受、被記住。讓歷史知識融入生活，是古蹟活化的核心目標。

文化局指出，除赤嵌樓外，安平古堡、億載金城、德記洋行與東興洋行等古蹟，皆見證台灣多元族群與時代更迭。未來將持續系統整理歷史人物與故事，建立專屬文化IP，並運用於市集與擴增實境導覽，同步開發文創商品、串聯城區店家合作，期盼在深化文化體驗之餘，也帶動地方經濟。

▲連假期間近3萬人次湧入四大古蹟，赤嵌樓以逾1.6萬人奪冠。（記者林東良翻攝，下同）

古蹟若只是石牆紅磚，終究會沉默；但當歷史被演出、被對話、被體驗，它就活了起來。這個連假，赤嵌樓證明，穿越時空其實不難，只要走進古蹟，就能遇見過去。

更多新聞
連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓奪冠　「熱蘭遮市集」成最夯歷史穿越場

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓奪冠　「熱蘭遮市集」成最夯歷史穿越場

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓熱蘭遮市集成最夯歷史穿越場

相關新聞

穿越府城300年！《熱蘭遮市集》中秋連假重返安平古堡

穿越府城300年！《熱蘭遮市集》中秋連假重返安平古堡

台南首辦的《熱蘭遮市集》將於10月4日至6日中秋連假重返安平古堡，邀請民眾穿越時光，感受17至19世紀府城風貌。市集由阿伯樂戲工場演員演出，呈現西拉雅族、漢人、荷蘭與日本等多元族群生活樣貌，帶來沉浸式歷史文化體驗。

熱蘭遮市集乙巳蛇年首度移師赤崁樓突破1.9萬入園人次

熱蘭遮市集乙巳蛇年首度移師赤崁樓突破1.9萬入園人次

「熱蘭遮市集」台南安平古堡首次夜間開放

「熱蘭遮市集」台南安平古堡首次夜間開放

赤嵌樓海神廟修復守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設保護裝置

赤嵌樓海神廟修復守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設保護裝置

趙卿惠要求公共工程如期如質完工

趙卿惠要求公共工程如期如質完工

關鍵字：

赤嵌樓熱蘭遮市集

