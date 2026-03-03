台鐵清明車票「已售出14.9萬張」　東部長途自強號剩零星位

▲台鐵開賣清明車票，已售出近15萬張。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵清明連假加開165班列車，今天(3日)凌晨0時起開放旅客訂票，截至上午9時已售出14.9萬張車票，東部長途自強號剩零星座位。東部幹線實名制列車明天凌晨開放符合資格旅客購票。

台鐵今開賣清明連假車票，截至今上午9時止，台鐵已售出14萬9763張車票，台鐵公司表示，旅客完成訂票後，請於2日內付款購票，逾期未取之車票，將於3月5日上午9時重新釋出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，東部幹線台北往花蓮、台東方向，4月3日上午6時至下午5時，長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，4月6日上午6時至下午5時，長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位。

西部幹線台北往高雄方向部分，4月2日至4月3日各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向方面，4月6日各時段自強號仍有餘位。南迴線車票高雄往台東方向，4月3日上午9時至12時，長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東往高雄方向，4月6日各時段自強號仍有餘位。

此外，台鐵將於4月2日、3日、5日及6日加開實名制列車，3月4日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。