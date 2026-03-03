　
生活 生活焦點

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／翻攝自艾爾麗官網）

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／翻攝自艾爾麗官網）

記者周亭瑋／綜合報導

立委王定宇今（3）日遭週刊踢爆疑似「奪人小三」，與愛爾麗集團執行長劉怡萱在台北、台南兩地共築愛巢，引發政壇譁然。隨著風波擴大，這位捲入三角戀的「E級名媛」劉怡萱，其驚人背景也隨之曝光。

「台南一枝花」魅力驚人　體育系女神曾獲傑出系友

現年43歲的劉怡萱出生於台南，身高163公分，擁有亮眼外型與過人魅力。她畢業於文化大學體育系，曾獲選為該系傑出系友，現職為愛爾麗集團執行長。

據《鏡週刊》報導，劉怡萱早在23歲時就曾與網球教授傳出戀情，過去曾有一段婚姻並育有一女。恢復單身後的她，憑藉著「台南一枝花」的美名，長期周旋於多位成功男士之間，社交手腕相當高明。

▲劉怡萱。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲劉怡萱有「台南一枝花」的封號。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

當年被稱「長腿桿妹」　曾是吳宗憲賓利座上賓

事實上，劉怡萱並非首次登上媒體版面，早在2021年她就曾與「綜藝天王」吳宗憲傳出緋聞。當時，吳宗憲被拍到開著價值1500萬元的賓利豪車，載著被稱為長腿「桿妹」的劉怡萱，前往新店河濱的高爾夫球俱樂部打球。

常如山砸億元寵愛　3間豪宅、名車名錶全包辦

不僅如此，她與愛爾麗集團董事長常如山的地下情也曝光。據悉，常如山對她寵愛有加，不惜重金在台北吳興街、台南市裕誠路及裕孝路購買總價近億元的3間豪宅送給女方。

除了房產，劉怡萱平時出入的名車、配戴的名錶與珠寶，皆由男方一手包辦，甚至連每月高達10萬至80萬元的信用卡費，也全由常如山買單，堪稱是集萬千寵愛於一身。

▲▼民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

王定宇現身豪宅引爆綠帽疑雲　常如山怒揭移情別戀

然而，這段豪門戀情在去年10月變調。據悉，常如山意外發現王定宇的車輛出現在與劉怡萱的約定地點，才驚覺女方已移情別戀，自己斥資購買的豪宅竟成了王定宇的私會場所，憤而引爆此波醜聞。

王定宇堅稱單身交友：兩個成年人對自己負責

面對媒體追問，王定宇稍早受訪時態度堅定，重申去年已與妻子完成離婚協議，與劉怡萱的互動並未違反任何法律。他強調，兩個單身的人進行正常社交行為，並未傷害他人；同時，也對連累家人感到歉意，並對前妻仍在服務處協助公務表達感謝。

至於遭指「奪人小三」一事，他將矛頭指向常如山，認為這是對方為了脫罪而使出的抹黑手段。

►王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

▼王定宇風流情史。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲▼王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

03/01 全台詐欺最新數據

