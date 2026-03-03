　
地方 地方焦點

國家盛典首選！台塩海洋鹼性離子水　榮膺2026台灣燈會指定用水

▲台塩海洋鹼性離子水獲選2026台灣燈會指定贊助用水。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣盛大登場，匯聚國內外貴賓與觀光人潮，台鹽實業股份有限公司旗下「台塩海洋鹼性離子水」獲選為本屆燈會指定贊助用水，將以源自台灣海峽的純淨好水，為盛典注入清爽與質感。

這也是台鹽繼國慶大會、總統就職典禮及多場重要外交場合後，再度以領導品牌之姿支持國家級活動。從官方接待到國際賓客餐桌，台塩海洋鹼性離子水早已成為重要時刻的「標配」，見證台灣一次次站上國際舞台。

台塩海洋鹼性離子水為國內首支鹼性機能水，上市逾20年，長年穩居機能水單一品牌市佔率冠軍。台鹽運用海洋生技研發優勢，以「奈米級離子交換膜電透析」及「三效蒸發」專利技術，打造甘甜順口的熟水口感，兼顧純淨與穩定品質。

品質實力也獲國際肯定。產品榮獲2026年Monde Selection國際品質評鑑金獎，締造「八度奪金」紀錄；同時摘下被譽為「食品界米其林」的International Taste Institute（ITI）2026「風味絕佳獎」最高三星殊榮，展現世界級競爭力。

台鹽表示，參與台灣燈會不僅是品牌榮耀，更是對在地文化與觀光產業的實質支持。喝水看似日常小事，卻體現生活品質。當萬盞花燈點亮夜空，一瓶好水也能成為細節中的溫度，讓來訪賓客在視覺饗宴之外，感受台灣款待的誠意。

從國家慶典到國際評鑑舞台，台塩海洋鹼性離子水以穩定品質與國際認證，持續為台灣加分。臺鹽強調，未來將持續以高標準產品支持國家重要時刻，陪伴台灣走向世界，也讓世界透過一瓶水，看見台灣的專業與自信。

03/01 全台詐欺最新數據

371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台塩離子水台灣燈會指定用水

