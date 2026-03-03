　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。王定宇則駁斥稱「報導有誤」，且與前妻已於去年2月底協議離婚、8月完成換身分證程序。王定宇也說，新聞內容是不是有人涉犯非常嚴重的刑事案件，要誤導帶風向等，「我無法查知也無法確認」，這個交由北檢、刑事警察局跟各位媒體善盡查證工作，「我沒有證據我不要去指控任何人」。

▲▼民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

《鏡週刊》報導，王定宇近來與擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢，王還多次與劉進出2地住處甚至過夜，王在台南愛巢車庫準備走進房間前還面露神祕燦笑，態度自若大膽，遇到熟人詢問王怎麼會進到豪宅？劉則推說，「王定宇委員是來附近選民服務！談一些事情」。更驚爆的是，王定宇這回是搶人小三。本刊調查，劉怡萱幾年前便和愛爾麗集團總裁常如山交往，從他們一起外出同車的照片可以看出，雙方親密關係不言可喻。

對此，王定宇今（3日）於立法院國會辦公室親自出面受訪回應，跟太太在去年2月底協議，簽字解除婚姻關係，很平和，現在還是好朋友。到目前為止，她還在自己的辦公室協助公務事情，對她非常感謝。

媒體關切，由於劉怡萱在台北及台南2地的房產似乎登記在常如山名下，畫面曝光是否會懷疑畫面來源是那邊？王定宇指出，第一時間自己有去了解，「應該不是那樣子」，這部分檢察官跟刑事警察局在偵辦中，沒辦法多評論，也沒辦法多了解。

「就我了解那一塊的內容跟事實，似乎有極大的落差」，王定宇表示，至於落差是什麼，就交由檢調跟各位媒體朋友去查明。只覺得在這個刑事案件上，有相關的法律規定，應該保護受害人。在這個案件上，被告做一些誤導的動作，「我覺得以北檢的偵辦能力，要對他們有信心」。

談及是否可能為政治上攻擊，王定宇說，「我不要這樣想啦！」比方說他去年這時就開記者會說「我解除婚姻了」，也許後面就沒這些問題。但他還是那句話，這是個人的私事，不會有人敲鑼打鼓去講這個事情。「把任何事情都導向政治或法律迫害，我覺得我沒有那個習慣」。

王定宇指出，至於新聞內容是不是有人涉犯非常嚴重的刑事案件，要誤導帶風向等，「我無法查知也無法確認」，這個交由北檢、刑事警察局跟各位媒體善盡查證工作，「我沒有證據我不要去指控任何人」。

至於報導提及，去年10月，常如山晚上臨時前往裕孝路住處找劉怡萱，一到就看見王定宇的車子停在外頭車道，車子沒有熄火，當時人在車子旁邊的劉怡萱見狀想要離開，雙方此時發生爭執，常懷疑王定宇人在屋內，便開門往樓上找人，上到三樓就看見王定宇的競選背心擺在沙發上。常如山當時了然於胸，立刻掉頭走人，這才讓劉怡萱劈腿、王定宇搶人小三的消息在地方開始悶燒。

王定宇強調，沒有這個事情，「其實地方就知道我不太穿背心的， 你們什麼時候看過我穿背心？」這個事情消息來源是誰，為什麼會有這種消息來源？媒體要善盡查證責任。

談及如何認識劉怡萱，王定宇說，原本在地方上就認識，並非因為特定案件請他幫忙才認識，對方也不是因為這個案件來找他尋求協助。

 
相關新聞

政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

民進黨立委王定宇今（3日）遭週刊爆料疑似「奪人小三」，王定宇稍早則回應，自己婚姻關係在去年二月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律。對此，《 ETtoday新聞雲》特別整理過去政壇中不少政治人物被拍到上摩鐵、偷情，有人避答也有人選擇坦承的「金句」。

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

為何2月簽字離婚8月才換證？　王定宇親還原時間軸

為何2月簽字離婚8月才換證？　王定宇親還原時間軸

