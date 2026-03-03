　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普正式通知國會！援引「1法案」打伊朗　美軍隨時準備再出擊

▲▼白宮公開川普與范斯作戰室照片。（圖／白宮）

▲ 白宮公開川普坐鎮戰情室的畫面。（圖／白宮）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普於當地時間2日正式通知國會，已於2月28日對伊朗發動精準軍事打擊。白宮致國會的信函中援引1973年《戰爭權力法》（War Powers Resolution），強調此舉是為保護美軍、區域盟友及荷莫茲海峽航運安全。

根據《福斯新聞》，川普在致參議院臨時議長葛拉斯里（Chuck Grassley）的信中寫道，「儘管本屆政府一再努力透過外交手段解決伊朗的惡意行為，但對美國及其盟友的威脅已變得無法容忍。」

鎖定飛彈基地、防空系統　盡可能降低平民傷亡

川普說明，此次攻擊鎖定伊朗境內多處目標，包括彈道飛彈基地、海上布雷能力、防空系統及指揮管制設施，未動用地面部隊，且設計上已將平民傷亡降到最低。

他也在信中警告，「儘管美國渴望迅速且持久的和平，但目前無法預知軍事行動的完整範圍與持續時間」，因此美軍仍維持警戒狀態，以便必要時隨時採取進一步行動，確保伊朗政府不再對美國、盟友及國際社會構成威脅。

盧比歐警告：最猛烈打擊尚未到來

美國國務卿盧比歐也將於3日向參眾兩院進行簡報，他稍早警告，「最猛烈的打擊尚未到來，下個階段對伊朗的懲罰將更為嚴厲。」

美國駐沙烏地阿拉伯大使館於當地3日清晨遭襲後，川普預告將祭出報復，被問及是否擔心美國本土受攻擊時則回應，「這就是戰爭的一部分，不論人們喜歡與否」，並稱他不認為有派遣地面部隊的必要。

03/01 全台詐欺最新數據

371 0 8130 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

伊朗「自殺無人機」成本僅5萬　專家：波灣國家恐被榨乾

哈米尼遭空襲身亡！美情報警告：伊朗恐對美展開「報復攻擊」

被兒撞見和16歲少年「泳池派對發生性關係」　43歲女市長被捕

戰爭開打還在度假！義防長狀況外「受困杜拜」　急搭軍機返國挨轟

川普正式通知國會！援引「1法案」打伊朗　美軍隨時準備再出擊

川普轟伊朗梅蘭妮亞談和平　穿DIOR套裝主持安理會

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

連轟17次！伊朗人民回顧「空襲瞬間」：房子都在搖　全國遭斷網

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」但沒必要派地面部隊

開嗆封鎖荷莫茲海峽！伊朗衛隊威脅砲擊船隻：不讓任何一滴油通過

川普伊朗美軍打擊戰爭權力法美國沙烏地

