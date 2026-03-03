川普正式通知國會！援引「1法案」打伊朗　美軍隨時準備再出擊

▲ 白宮公開川普坐鎮戰情室的畫面。（圖／白宮）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普於當地時間2日正式通知國會，已於2月28日對伊朗發動精準軍事打擊。白宮致國會的信函中援引1973年《戰爭權力法》（War Powers Resolution），強調此舉是為保護美軍、區域盟友及荷莫茲海峽航運安全。

根據《福斯新聞》，川普在致參議院臨時議長葛拉斯里（Chuck Grassley）的信中寫道，「儘管本屆政府一再努力透過外交手段解決伊朗的惡意行為，但對美國及其盟友的威脅已變得無法容忍。」

鎖定飛彈基地、防空系統 盡可能降低平民傷亡

川普說明，此次攻擊鎖定伊朗境內多處目標，包括彈道飛彈基地、海上布雷能力、防空系統及指揮管制設施，未動用地面部隊，且設計上已將平民傷亡降到最低。

他也在信中警告，「儘管美國渴望迅速且持久的和平，但目前無法預知軍事行動的完整範圍與持續時間」，因此美軍仍維持警戒狀態，以便必要時隨時採取進一步行動，確保伊朗政府不再對美國、盟友及國際社會構成威脅。

盧比歐警告：最猛烈打擊尚未到來

美國國務卿盧比歐也將於3日向參眾兩院進行簡報，他稍早警告，「最猛烈的打擊尚未到來，下個階段對伊朗的懲罰將更為嚴厲。」

美國駐沙烏地阿拉伯大使館於當地3日清晨遭襲後，川普預告將祭出報復，被問及是否擔心美國本土受攻擊時則回應，「這就是戰爭的一部分，不論人們喜歡與否」，並稱他不認為有派遣地面部隊的必要。