生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚明晨濕冷下探14度　連3天有望追雪

記者李姿慧／台北報導

冷空氣直逼冷氣團強度，加上華南雲雨帶來水氣，今天感受濕冷，中午前西半部有局部較大雨勢，最冷時間點落在今天晚間到明天清晨，局部低溫下探14度，這波華南雲雨帶來的水氣預估影響到周四，今天到周四3500公尺以上高山有機會降雪。

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷空氣和華南雲雨夾擊，今天感受濕冷，西半部有局部大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署科長林秉煜表示，今天感受非常濕冷，冷空氣南下、華南雲雨東移，溫度下降6度至8度，這波冷空氣接近冷氣團的強度，最低溫時間落在今晚到明晨，低溫可到14到18度。

林秉煜進一步說明，今晨到中午前後各地降雨機率大，尤其西半部有局部較大雨勢，中南部包括台南、高雄和屏東雨勢明顯，下午到晚間雲系逐漸東移，西半部局部地區降雨逐漸緩和，轉為陰天、偶有降雨的型態，晚間到明天清晨仍有零星的降雨機率，沿海地區風勢較大，今晚到明晨溫度偏涼、偏冷。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，林秉煜指出，明天持續受華南雲雨區影響，且偏東北風，各地降雨明顯，尤其基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢，華南雲雨影響到周四，西半部仍有零星降雨。

周五後華南雲雨移出，轉為偏東北季風的型態，迎風面的基隆北海岸、東半部容易降雨，中南部則恢復為穩定的多雲到晴天氣，水氣周五、周六逐漸趨緩。

溫度部分，林秉煜說明，今天清晨受冷空氣影響，各地溫度下降，截至上午8點，馬祖低溫10.7度，新北、新竹低溫約13到14度。

林秉煜表示，這波冷空氣最低溫時間點落在今晚到明晨，各地低溫約14到18度，各地感受濕冷，明天溫度雖回升，感受仍偏涼、偏冷，溫度明顯回溫落在周四到周五，周六東北季風南下，各地感受偏涼，北台灣雲多、降雨機率偏高，溫度再度逐漸下降。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼溫度趨勢及強風特報範圍。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

氣象署今天也發布陸上強風特報，台南以北、東半部、澎湖、馬祖風力偏大，今天凌晨台東甚至有廣告看板被強風吹落。

林秉煜指出，陸上強風特報範圍包含台南以北、北海岸、花蓮局部地區、花東交界，蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有陣風8級到9級強風出現，將持續到明後天，周四東北季風減弱，風力才會減緩。

此外，今天天氣濕冷，在低溫和水氣配合下，周二到周四3500公尺以上高山地區，要留意積冰或降雪。

03/01 全台詐欺最新數據

「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

天氣氣象氣象署東北季風冷氣團低溫強風降雨降雪

